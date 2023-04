Mercoledì 2: tutto sul fenomeno televisivo del momento e sulla nuova stagione di Wednesday Addams

A meno di due mesi dall'uscita, la serie televisiva ispirata ai personaggi della famiglia Addams aveva già totalizzato oltre un miliardo di ore di visione e conquistato milioni di fan in tutto il mondo. In questo modo Mercoledì (Wednesday) ha raggiunto il record per il maggior numero di ore di visione in una settimana per una serie Netflix in lingua inglese, superando il precedente primato detenuto dalla quarta stagione di Stranger Things.

Ideata da Alfred Gough e Miles Millar, la serie ispirata a uno dei personaggi della famiglia Addams è prodotta in collaborazione dalla piattaforma Netflix e dalla casa di produzione MGM Television. Tra i produttori esecutivi, oltre ai creatori della serie televisiva Smallville, troviamo anche Kevin Miserocchi (autore del libro The Addams Family: An Evilution e produttore del film d’animazione La famiglia Addams del 2019) e uno dei più grandi maestri del gotico: Tim Burton. Quest’ultimo ha diretto anche i primi quattro episodi della serie, mentre gli altri quattro hanno visto alla regia Gandja Monteiro e James Marshall.

Mercoledì è una commedia horror-fantasy e nella prima stagione segue le giornate e le avventure di Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega. La ragazza, con le caratteristiche trecce nere e una divisa diversa dai suoi compagni, frequenta la scuola privata superiore Nevermore Academy, nell’immaginaria cittadina di Jericho. Questa e molte altre ambientazioni della serie sono state costruite presso i Buftea Studios, a due passi da Bucarest. Le riprese della prima stagione, iniziate il 13 settembre 2021 e concluse il 30 marzo 2022, sono state infatti effettuate principalmente in Romania. Molte sono le location originali, tra cui: il Castello Cantacuzino, per l’immaginaria Nevermore Academy; l'Università Politecnica di Bucarest; la stazione ferroviaria di Sinaia; il Giardino botanico di Bucarest; la Casa Monteoru e la storica villa di Olga Greceanu.

La serie televisiva Mercoledì, fin dalla sua prima puntata, ha appassionato, e continua a farlo, milioni di telespettatori e il successo dell’iconica protagonista ha fatto guadagnare alla sua talentuosa interprete, Jenna Ortega, la nomination ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Award. Tutti almeno una volta si sono inbattutti sui social nella scena virale di Mercoledì che balla, una sequenza che ha dato vita a un trend social basato sull’assurda coreografia. Anche per questo sono in molti a chiedere con impazienza quando sarà trasmessa la seconda stagione di Mercoledì, ufficializzata solo il 6 gennaio 2023, dopo circa due mesi di trepidante attesa. Quali altre avventure della piccola Addams ci proporrà questa nuova stagione? Proviamo a scoprirlo insieme.

Mercoledì | Teaser ufficiale | Netflix

Cast e attori principali di Mercoledì

Protagonista indiscussa della serie televisiva che prende il suo nome è Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega e doppiata da Chiara Fabiano nella versione italiana. In tutta la prima stagione, Mercoledì è una ragazza sedicenne. Solo in alcune scene, quando è interpretata dalla piccola Karina Varadi, in alcuni flashback, ha 6 anni.

La primogenita della famiglia Addams è in possesso di alcuni poteri soprannaturali di natura psichica e i genitori, entrambi ex studenti, decidono di farle frequentare la Nevermore Academy, soprattutto dopo i danni che la figlia ha causato in altre scuole. In particolare, dopo “l’incidente”. Infatti, Mercoledì è accusata di aver quasi ucciso un bullo che tormentava suo fratello Pugsley. Un evento che dà il via all’intera storia.

Grande importanza è data anche ai tanti personaggi secondari, fondamentali allo sviluppo della trama. In particolare, hanno un ruolo di grande rilevanza i compagni di scuola della ragazza. Non possiamo non menzionare però i componenti dell’originale famiglia Addams al completo. Anche se, soprattutto per la volontà degli autori di concentrarsi su Mercoledì, appaiono durante la serie solo in brevi cameo. Abbiamo quindi:

La mamma di Mercoledì, Morticia Addams, interpretata da Catherine Zeta-Jones, (e nelle scene in cui è più giovane da Gwen Jones);

Il papà di Mercoledì, Gomez Addams, interpretato da Luis Guzmán (e da giovane da Lucius Hoyos);

Pugsley Addams è il fratello minore di Mercoledì, interpretato da Isaac Ordonez;

Lo zio di Mercoledì e fratello di Gomez è il famoso Zio Fester, interpretato da Fred Armisen;

Il fedele maggiordomo e autista della famiglia, Lurch, interpretato da George Burcea;

L’iconico Mano, interpretato da Victor Dorobantu, è una vera mano priva di corpo, ma senziente, in grado di comunicare e di farsi capire.

Tra i personaggi secondari, veri protagonisti insieme a Mercoledì della serie televisiva, ricordiamo invece:

Enid Sinclair, interpretata da Emma Myers, ragazza estroversa ed emotiva, controparte allegra di Mercoledì, una licantropa non ancora in grado di trasformarsi completamente;

Larissa Weems, interpretata da Gwendoline Christie (e nelle scene in cui è giovane da Oliver Wickham), la direttrice della Nevermore Academy;

Marilyn Thornhill/Laurel Gates, interpretata da Christina Ricci, è l’unica insegnante della Nevermore Academy ad appartenere alla gente “normale”;

Tra gli studenti spicca Xavier Thorpe, interpretato da Percy Hynes White, il figlio di un famoso psichico;

Tyler, interpretato da Hunter Doohan, figlio dello sceriffo Galpin, ragazzo che prova dei sentimenti per Mercoledì e ha l'abilità di trasformarsi in un “mostro hyde”;

Eugene Ottinger, interpretato da Moosa Mostafa, uno studente sensibile e impacciato con il potere di controllare le api, figlio di una coppia omogenitoriale composta da due donne;

La studentessa più brillante della Nevermore Academy, Bianca Barclay, interpretata da Joy Sunday, fin da subito rivale di Mercoledì, l’unica a riuscire a tenerle testa e a non aver paura di sfidarla;

Ajax Petropolus, interpretato da Georgie Farmer, un gorgone che mantiene la sua chioma, composta da serpenti in grado di pietrificare chi li osserva, perennemente nascosta sotto un berretto;

Rowan Laslow, interpretato da Calum Ross, che possiede il potere della telecinesi, ossessionato dall’idea di uccidere Mercoledì.

Trama di Mercoledì

La serie televisiva Mercoledì è incentrata sulla primogenita della famiglia Addams e, per espressa volontà dei suoi autori, non è un prequel delle vicende già note della dark family più famosa di tutti i tempi, ma un vero e proprio spin-off. Proprio per questo gli altri membri della nota famiglia gotica restano sullo sfondo, apparendo in qualche scena a minutaggio ridotto, e la prima stagione si concentra quasi unicamente su Mercoledì Addams. Quest’ultima, da studentessa liceale, magari solo un po’ stramba, si rivela pericolosa per altri studenti della sua scuola. La trama entra nel vivo nel momento in cui, per difendere il fratello Pugsley, viene espulsa per tentato omicidio ai danni di un altro studente, il capo del gruppo che lo bullizzava. Morticia e Gomez, i genitori, decidono di trasferire Mercoledì alla Nevermore Academy, la “dark academia” per persone con poteri sovrannaturali, i “reietti”, in cui hanno studiato loro stessi, nella cittadina di Jericho.

Inizialmente ostile, Mercoledì si ritrova presto a ricredersi. Infatti, per la prima volta riesce a costruire legami di amicizia autentici e impara anche a padroneggiare meglio i suoi poteri psichici, sempre in evoluzione. Proprio grazie alle sue doti, la ragazza indaga su una serie di omicidi che colpiscono la cittadina di Jericho, scoprendone al contempo i segreti, in particolare sul suo fondatore Joseph Crackstone. Fanatico religioso, quest’ultimo era a capo di una setta che, agli inizi del XVII secolo, aveva occupato Jericho e sterminato gli abitanti, accusandoli di stregoneria. Tra loro vi era anche un’antenata di Mercoledì, Goody Addams, la quale, riuscita a sfuggire alla carneficina, uccise Crackstone.

Sul finire della prima stagione si scopre che la signorina Thornhill, una delle insegnanti dell’Accademia, è in realtà Laurel Gates, la sorella di Garrett, un ragazzo morto durante il periodo a Nevermore di Morticia e Gomez Addams. Ormai scoperta, uccide la preside Weems sotto gli occhi di Mercoledì e successivamente è proprio l’insegnante di botanica a evocare lo spirito del padre fondatore, Joseph Crackstone. A muoverla è la vendetta e il suo terribile scopo è quello di eliminare tutti i “reietti” dalla città. Mercoledì, con l’aiuto dei suoi amici, riesce a sventare questo piano malvagio. Si scopre, inoltre, che le vittime sono opera di un “mostro Hyde”, che in realtà è il bravo ragazzo, nonché cotta della nostra gotica protagonista, Tyler, manipolato dalla stessa Miss Thornhill.

La serie si conclude con l’arresto del giovane “mostro Hyde” da parte del padre sceriffo e con Mercoledì che lascia Nevermore, chiusa per un semestre dati i terribili avvenimenti. L’ultima scena è dedicata alla protagonista che si allontana in auto dai cancelli dell’Accademia con un telefono, il primo che possiede, regalatole dai suoi nuovi amici, sul quale riceve un messaggio sospetto. Un possibile gancio per la seconda stagione della serie?

L'attesissimo BACIO tra MERCOLEDÌ e TYLER | Netflix Italia

Chi è Jenna Ortega l’attrice protagonista di Mercoledì

Di origini messicane da parte di padre, e portoricane da parte di madre, Jenna Marie Ortega è nata il 27 settembre 2002 nella Coachella Valley, in California. Quarta di sei figli, già all’età di sei anni Jenna inizia a interessarsi alla recitazione e due anni più tardi partecipa alle prime audizioni.

Dopo vari ruoli come semplice comparsa, esordisce sul piccolo schermo nel 2012 partecipando al sesto episodio della prima stagione della serie Rob, The Baby Bug e alla quarta puntata della nona stagione di CSI: NY, Senza parole (Unspoken). Appena l’anno dopo, nel 2013, fa il suo debutto cinematografico: è lei la figlia del vice-presidente degli Stati Uniti Rodriguez (interpretato da Miguel Ferrer) in Iron Man 3.

Ottiene il suo primo ruolo da protagonista solo nel 2016 nella sitcom di Disney Channel Harley in mezzo, in cui è Harley Diaz. Grazie a questo ruolo, che mantiene fino al 2018, riceve una candidatura agli Imagen Awards nel 2016 e una seconda candidatura nel 2019. Ottiene poi diversi ruoli: nel 2019 è Ellie Alves nella seconda stagione della serie thriller You di Netflix, nel 2020 veste i panni di Katie Torres, la protagonista del film commedia Yes Day, e nel 2021 di Vada Cavell, protagonista del drammatico La vita dopo ー The Fallout, che rappresenta la sua vera svolta come attrice.

Sempre nel 2021, a gennaio, pubblica il suo primo libro, It's All Love. Reflections for Your Heart & Soul, per la Random House. Si tratta di un’autobiografia in cui affronta il tema della salute mentale e della sua importanza, e parla della sua vita tra Hollywood e la sua città natale, Coachella Valley, di relazioni, legami familiari e d’amicizia, e di tutte le lezioni che ha appreso nel corso della sua giovane esistenza.

Solo il 19 maggio 2021 Jenna Ortega è stata scelta per il ruolo di Mercoledì Addams e, per rendere al meglio il suo personaggio, ha imparato a suonare il violoncello, ha preso lezioni di canoa, scherma, tiro con l’arco e di tedesco. Ha voluto rendere la sua interpretazione personale e originale e, dopo aver evitato di parlare con Christina Ricci per non farsi condizionare dalla “sua” Mercoledì, ha personalmente coreografato l’ormai nota sequenza in cui danza al Rave'N sul brano Goo Goo Muck dei Cramps. Per farlo, si è ispirata a Siouxsie Sioux, Bob Fosse e ai filmati di discoteche gotiche degli anni ottanta. Inoltre, ha cercato di rendere al meglio l’espressione tipica della protagonista riuscendo a non sbattere quasi mai le palpebre, fin dalle prime riprese e sfidando il vento freddo della Romania. Sembra che al regista (dei primi quattro episodi) e co-produttore della serie, Tim Burton, sia talmente piaciuta questa scelta da “ordinarle” di mantenere sempre le palpebre aperte, e di non sbatterle nemmeno una volta, mentre interpretava il personaggio. Non una tortura, ma certamente un’impresa difficile per Jenna Ortega, che ha rivelato la totale intenzionalità della cosa, studiata appunto a tavolino con Burton, e la volontà di entrambi di essere fedeli al manierismo della piccola Addams. La stessa Jenna ha però affermato, in diverse interviste, che essere Mercoledì sia stato per lei “il lavoro più gratificante che abbia mai fatto”.

Wednesday Addams | Dance Scene | Netflix

Cosa aspettarsi da Mercoledì 2

Con l’annuncio del rinnovo per una seconda stagione di Mercoledì, i fan cercano ovunque anticipazioni sulle vicende della gotica adolescente alla Nevermore Academy. La prima stagione si è conclusa già con un mistero da risolvere: chi ha mandato quel messaggio a Mercoledì? Uno stalker? E che ruolo avrà? Tanti altri sono gli interrogativi ai quali la seconda stagione potrebbe dare una risposta. Ad esempio, con molta probabilità, capiremo se Laurel Gates è davvero morta e forse vedremo anche il destino di Tyler. Per non parlare del nuovo preside di Nevermore. Chi sarà? E il personaggio interpretato da Gwendoline Christie è davvero fuori dai giochi oppure, trattandosi di un mondo fantasy, tornerà in vita, magari anche solo come fantasma? Oltre tutte le possibili teorie dei fan, Miles Millar a TV Line ha affermato di avere in programma molto di più per la seconda stagione: “Ci è sembrato di aver appena toccato la superficie con personaggi e interpreti, tutti così straordinari”. E lo stesso produttore ha aggiunto: “Catherine è, credo, una Morticia iconica e il rapporto tra lei e Mercoledì è essenziale per lo show, così come l'idea che Mercoledì cerchi di crearsi una propria strada al di fuori della famiglia è importante”. Quindi ci sarà verosimilmente più spazio per gli altri Addams e potrebbe esserci un approfondimento del rapporto madre-figlia. Ad aggiungere curiosità è quanto dichiarato infine da Jenna Ortega, durante una recente intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon, sulla seconda stagione: “Vogliamo che sia più horror. Vogliamo che Mercoledì esca dalla situazione romantica, per lasciare che sia solo se stessa”.

L'annuncio della STAGIONE 2 di MERCOLEDÌ | Netflix Italia

Quando esce la nuova stagione di Mercoledì?

Non ci sono ancora conferme ufficiali per la data di messa in onda della seconda stagione di Mercoledì. Del resto, da quel che si sa, le riprese non sarebbero ancora iniziate. Per questo motivo, per il tempo necessario per realizzare almeno otto nuovi episodi, e considerando gli altri impegni di Jenna Ortega (tra cui il film Miller's Girl), pensare di riuscire ad avere la nuova stagione già nel periodo di Halloween 2023 è una previsione a dir poco ottimistica. Più verosimilmente, infatti, l’uscita di Mercoledì 2 arriverà nei primi mesi del 2024.

Dove vedere e quante puntate avrà Mercoledì?

La serie televisiva Mercoledì è andata in onda in esclusiva su Netflix da novembre 2022 ed è tuttora disponibile in streaming sulla piattaforma. La prima stagione è composta da otto episodi, della durata media di circa un’ora, così intitolati:

Chi nasce di Mercoledì è immensamente triste Un triste isolamento Tristemente amici o nemici Una triste serata (l’episodio in cui è presente la famossisima scena del ballo) Chi semina vento raccoglie tristezza Un triste compleanno È triste che tu non mi conosca ancora Triste da morire

Mercoledì è stata rinnovata per la seconda stagione, ma non è ancora ufficializzata la data di messa in onda. Presumibilmente anche la nuova stagione sarà composta da otto episodi. L’unica certezza è che le nuove puntate saranno visibili solo su Netflix. Infatti, il colosso americano dello streaming è l'unica soluzione per chi vuole guardare Mercoledì, in quanto la serie è una produzione esclusiva che Netflix ha commissionato a MGM Television.

Stagione 1 8 episodi 2022

Sigla e musica Mercoledì da Goo Goo Muck a Bloody Mary di Lady Gaga

È di Danny Elfman (alias Daniel Robert Elfman) la firma della sigla e della colonna sonora originale della serie televisiva Mercoledì. Il compositore è uno storico collaboratore del regista di Tim Burton, per il quale ha composto i temi e le musiche di alcuni suoi celebri film, come Nightmare Before Christmas, Alice in Wonderland, La sposa cadavere, Big Eyes e altri ancora.

Qui puoi ascoltare la sigla di Mercoledì:

Wednesday Addams | Title Sequence | Netflix

Ma la colonna sonora della prima stagione di Mercoledì contiene molti altri brani musicali famosi, tra i quali:

Non, je ne regrette rien di Édith Piaf;

In Dreams di Roy Orbison;

Can't Stop dei Rhythmking;

La Llorona di Chavela Vargas;

Paint It Black dei Rolling Stones, in versione strumentale suonata al violoncello da Mercoledì;

Don't Worry, Be Happy dei Nevermore, originalmente interpretata da Bobby McFerrin;

Space Song dei Beach House;

L'inverno da Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi;

Nothing Else Matters dei Metallica;

Tierra Rica di Carmita Jimenez;

It’s A Shame di RAC feat. Pink Feathers;

The Beginning di Magdalena Bay;

Physical di Dua Lipa;

La mamma morta, dall’Andrea Chénier (opera) di Umberto Giordano;

Sciuri Sciura dei Blonde Redhead;

If I Be Wrong di Wolf Larsen;

Gnossienne No. 1 di Erik Satie;

Perfect Day di Hoku, dalla colonna sonora del film La rivincita delle bionde (Legally Blonde, 2001).

Menzione d’onore meritatissima per il brano Goo Goo Muck dei Cramps, sfondo musicale dell’iconica scena del ballo di Mercoledì, che ne ha permesso il ritorno alla ribalta. Infatti, il successo della serie e della scena del ballo presente nel quarto episodio hanno scatenato una diffusione mondiale del brano ormai quasi dimenticato, dando vita a nuove interpretazioni. Ad esempio, la pattinatrice russa Kamila Valieva, in occasione dei Campionati Nazionali 2022 a Krasnoyarsk, ha trasferito sul ghiaccio la performace di Mercoledì, vestita esattamente come la protagonista della serie Netflix.

La scena del ballo però ha decretato il successo “a scoppio ritardato” anche di un altro brano, non presente nella serie, ma di fatto ormai collegato ad essa. Parliamo di Bloody Mary di Lady Gaga. Ormai il trend di TikTok in cui tutti ricreano la coreografia di Mercoledì sulle note di miss Germanotta è noto a tutti e sembra che le origini di questo trend siano italiane (come quelle della cantante del resto). Sembra infatti che la prima a caricare sul social un video in cui eseguiva il balletto di Mercoledì su quests canzone sia stata una tiktoker italiana, Fefo (questo il TikTok in questione: https://www.tiktok.com/t/ZMYg6thSm/ ).

A emularla, la stessa Lady Gaga, che nel suo video, visto ad oggi da più di 14 milioni di utenti, si trucca come la protagonista della serie ed esegue la medesima coreografia. Così Bloody Mary ha collezionato oltre 25 milioni di ascolti complessivi su Spotify a livello mondiale ed è stato riportando in auge anche nelle trasmissioni radiofoniche. Ennesima testimonianza del successo di una serie che ha superato i confini della piattaforma d’appartenenza per trasformarsi in un cult a tutti gli effetti.