Vip, Dayane Mello avvisa Belen: "Apri gli occhi su Antinolfi, frequentava me"

"Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!".

Con queste parole la modella brasiliana Dayane Mello lancia un appello a Belen Rodriguez attraverso le pagine di 'Chi', in edicola da mercoledì 15 luglio, mettendola in guardia su quello che sembrerebbe essere il nuovo flirt napoletano della showgirl argentina.

Dayane Mello a Belen: "Antinolfi frequentava già me"

"Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c'era Belen", rivela la Mello.

"Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi -racconta la modella- Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe... e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità...", conclude.