Accordo Murdoch-Harry: niente guerra dei tabloid. Ecco quanto è costata la stretta di mano

Morte Lady Diana: la vendetta di Harry contro i tabloid di Murdoch

Il principe Harry per vendicare la morte di sua madre, aveva un solo obiettivo: farla pagare ai tabloid. Responsabili in parte per il secondogenito di re Carlo dello schianto costato la vita a Lady Diana, inseguita dai paparazzi e morta il 31 agosto 1997 nel tragico incidente stradale del Pont de l’Alma a Parigi. Per questo - riporta La Repubblica - aveva deciso di fare causa al Sun e al News of the World, giornali di proprietà del miliardario australiano Rupert Murdoch, per consumare una pubblica e brutale vendetta: "Hanno scritto articoli mendaci, ottenendo informazioni personali con mezzi illegali, come intercettazioni e detective privati", sosteneva il principe. Dopo anni di battaglie tra avvocati però ecco la svolta: niente processo.

Harry ha deciso di rinunciare alla guerra legale e ha clamorosamente accettato l’offerta di un colossale risarcimento da parte di News Group Newspapers (Ngn), azienda editoriale di Murdoch, dopo vari rifiuti nei mesi scorsi. La cifra - prosegue La Repubblica - non è nota ma, a quanto si apprende, il duca del Sussex avrebbe ottenuto un indennizzo extragiudiziale vicino ai 10 milioni di euro per ritirare la sua denuncia e far collassare il processo. Ma per il principe ribelle si tratta di "una vittoria monumentale, un giorno storico" perché ha costretto Ngn e Murdoch, per la prima volta, ad ammettere che il principe è stato vittima di intercettazioni e pratiche illegali.

"Ci scusiamo profondamente con il duca di Sussex per il disagio arrecato, i danni causati alle sue relazioni, la grave intrusione nella sua vita privata da parte del Sun tra il 1996 e il 2011, così come nella vita privata della principessa Diana". Ma sarebbe potuta andare anche molto peggio per Murdoch. Il conte Charles Spencer, fratello di Lady Diana, canta comunque vittoria: "Harry ha avuto un coraggio enorme. Ha vinto. Ha ottenuto scuse pubbliche per sua madre. Diana si sarebbe commossa. E oggi sarebbe incredibilmente fiera di suo figlio".