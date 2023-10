E in Europa, dopo l'assassinio del professore in #Francia, si riaffaccia la paura del terrorismo. Proteste in crescita ovunque, specialmente in Inghilterra. Al #Louvre, 30mila turisti evacuati per un allarme bomba#14ottobre #FrontPage #rassegnastampa #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/cBGj3fgfTp — Rassegnally (@rassegnally) October 14, 2023