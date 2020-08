Cina, visti facilitati per gli stranieri con permessi di soggiorno validi

Pechino ha deciso che i cittadini stranieri, compresi gli italiani, in possesso di permessi di soggiorno validi, che hanno necessità di entrare in Cina per motivi di lavoro, di ricongiungimento familiare o per questioni personali, possono richiedere visti gratuiti presso qualsiasi ambasciata o consolato cinese nei propri paesi.

Gli stati interessati da questa nuova disposizione sono: Italia, Albania, Irlanda, Estonia, Austria, Bulgaria, Macedonia del Nord, Belgio, Islanda, Bosnia Erzegovina, Polonia, Danimarca, Germania, Francia, Finlandia, Paesi Bassi, Montenegro, Repubblica Ceca, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Malta , Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Serbia, Cipro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Grecia, Ungheria, Regno Unito.