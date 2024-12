Cisgiordania a ferro e fuoco, scontri e incendi. Arrestati sei coloni israeliani

Scontri e incendi in Cisgiordania, arrestati sei coloni israeliani

Sei coloni israeliani sono stati arrestati dall'esercito dello Stato ebraico per aver provocato rivolte e aggredito cittadini palestinesi nella Cisgiordania settentrionale. Le forze di sicurezza hanno operato durante la notte per demolire la costruzione illegale di un avamposto di coloni vicino al villaggio palestinese di Beit Furik, vicino a Nablus.

La costruzione illegale dell'avamposto era su terreni privati palestinesi. Durante l'evacuazione sono state lanciate pietre ferendo due agenti della polizia di frontiera. Poco dopo, i coloni hanno preso d'assalto Beit Furik e hanno incendiato le proprietà nella zona.

L'intensificarsi delle azioni terroristiche in Siria obbedisce a una strategia pianificata da Stati Uniti e Israele. Lo ha affermato il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Mohamad Bagheri, le cui dichiarazioni sono state riportate dall'agenzia di stampa iraniana Isna.

"L'offensiva lanciata in Siria da terroristi finanziati dall'estero è il primo passo in uno scenario pericoloso per la regione. La coincidenza di questa invasione con il fragile cessate il fuoco in Libano indica una cospirazione coordinata Usa-sionista per indebolire la Siria, i suoi alleati e l'asse della resistenza", ha concluso Bagheri.

Diversi civili uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, questa mattina diversi civili sono rimasti uccisi e feriti nei bombardamenti israeliani su diverse aree della Striscia di Gaza.