Commissione Ue, c’è l’accordo sulle nomine: ok ai vice Fitto e Ribera

Dopo una settimana intensa e piena di tensioni con numerosi veti, stasera è stata finalmente approvata la lista dei nuovi membri della Commissione europea, inclusa la nomina di Raffaele Fitto.

Quest'ultimo è stato ufficialmente confermato come vicepresidente con delega per la Coesione, lo Sviluppo regionale e le città. Grazie a intensi dialoghi tra Popolari, Socialisti e Liberali europei, si è raggiunto l'accordo a Bruxelles per il secondo mandato della Commissione guidata da von der Leyen.

Come scrive il Giornale, la conferma definitiva è attesa durante la sessione plenaria di Strasburgo del 27 novembre. Il ministro italiano degli Affari Ue entra a far parte del cosiddetto Ursula bis, dopo settimane di critiche dalla sinistra europea.