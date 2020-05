Coronavirus, Cina: "Abbiamo cinque vaccini in fase 2 di test clinici"

Vaccino coronavirus: la Cina dichiara di averne cinque

La Cina dichiara di avere cinque vaccini, un vettore virale e quattro inattivati, che sono stati utilizzati nelle prime due fasi di test cinici in Cina.

Lo ha dichiarato il vice ministro della Commissione nazionale per la sanità, Zeng Yixin, aggiungendo che lo sviluppo del vaccino "sta procedendo senza intoppi".

I cinque possibili vaccini sono stati somministrati a 2.575 volontari: i primi 539 nella fase uno, da cui sono stati ricavati dati sulla sicurezza del vaccino e sulla capacità di creare anticorpi, ha detto il funzionario, e gli altri 2.036 nella fase due, che punta a stabilire la sicurezza e la potenza del vaccino.

Allo studio, ha aggiunto Zeng, ci sono anche altri vaccini, ma in alcuni casi sono stati fatti aggiustamenti nella ricerca per migliorare l'efficacia della sostanza. Al momento, ha chiarito, non si sono verificati effetti indesiderati ne i volontari e "se tutto procede secondo il programma, questi progetti potrebbero terminare la fase due a luglio".