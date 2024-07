Usa 2024, forza Trump se chiuderà con guerre e corsa alle armi

E ora Donald Trump o Kamala Harris alla guida degli Stati Uniti? Che cosa augurarci? Io, lo dico subito, sono per Trump. Perché vorrei che dall'Ucraina al Medio Oriente a tutti i teatri di sangue del mondo, cessi la logica dei blocchi, delle guerre e delle escalation militari.

E mentre Kamala Harris si pone in continuità con Biden e quindi con l'idea dell'America gendarme del mondo, con lo strapotere dell'industria delle armi e la corsa sfrenata al riarmo, il tycoon coi capelli rossi ha invece già fatto sapere che si porrà in discontinuità con queste logiche guerrafondaie chiudendo il caso Russia- Ucraina (e non solo) in pochi minuti.

Ecco perché pur non sfuggendomi i suoi tanti difetti e i suoi grandi limiti politici e istituzionali, noti a tutti, penso e mi auguro che se fermerà i missili e i genocidi nel mondo, rivedendo il ruolo degli Stati Uniti e della Nato (alleanza difensiva) smantellando la struttura di potere in sella a Washington, avrà il consenso interno e internazionale per vincere la battaglia per la Casa Bianca.