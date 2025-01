Orrore a Gaza, trovati i corpi di due ostaggi israeliani. Blinken: "L'accordo per la tregua è molto vicino"

Ritrovati i cadaveri di due ostaggi israeliani a Gaza

I corpi degli ostaggi di Hamas, Youssef Ziyadne, 53 anni, e di suo figlio Hamza Ziyadne, 22 anni, sono stati ritrovati a Gaza. Lo riportano i media israeliani. Youssef era stato rapito da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre 2023 insieme a tre dei suoi figli, Hamza, Bilal Ziyadne, 18 anni, e Aisha Ziyadne, 17 anni, mentre lavoravano nel kibbutz Holit. Bilal e Aisha erano stati rilasciati il ​​30 novembre 2023, dopo oltre 50 giorni di prigionia. Si riteneva che Youssef e Hamza fossero ancora vivi. Youssef, 53 anni, sposato con due mogli e 19 figli, stava lavorando nella stalla del kibbutz. Hamza, 22 anni, sposato e padre di due figli, e Bilal, 18 anni, stavano lavorando con il padre, mentre la sorella Aisha li aveva raggiunti per la mattinata. La famiglia vive a Rahat, nel quartiere Ziyadne, che prende il nome dal suo vasto clan familiare. I nomi dei due non comparivano nell'elenco degli ostaggi che Hamas aveva accettato di rilasciare per motivi umanitari durante la prima fase di un futuro accordo di rilascio degli ostaggi.

Corpo di un ostaggio ritrovato in un tunnel a Gaza

Il corpo dell'ostaggio di Hamas, Youssef Ziyadne, è stato trovato in un tunnel nella Striscia di Gaza. Lo ha appreso il Times of Israel. Nello stesso tunnel, i militari hanno trovato oggetti che sollevano forti preoccupazioni per la vita del figlio Hamza Ziyadne, rapito insieme a lui Il corpo di Youssef e gli altri oggetti sono stati portati all'Abu Kabir Forensic Institute per l'identificazione. L'IDF continua a operare nell'area in cui si trovava il corpo per individuare ulteriori reperti, scrive il quotidiano israeliano. I membri della famiglia Ziyadne hanno dichiarato ai media di essere stati informati del ritrovamento e del recupero dei corpi di Youssef e Hamza, ma le IDF non hanno ancora confermato ufficialmente questa notizia.

Blinken, "L'accordo su tregua e ostaggi è molto vicino"

Un accordo sul rilascio degli ostaggi e una tregua nella Striscia di Gaza, al centro di negoziati indiretti tra Israele e Hamas in Qatar, è "molto vicino". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, durante una conferenza stampa congiunta a Parigi con il suo omologo francese, Jean-Noel Barrot. "In Medio Oriente siamo molto vicini a un cessate il fuoco e a un accordo sugli ostaggi", ha detto Blinken.