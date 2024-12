Guerra in Medio Oriente, nuovi raid israeliani nella Striscia: almeno 28 vittime

Hamas: "28 palestinesi morti in raid notturni su Gaza"

Ammenta ad un totale di almeno 28 palestinesi morti il bilancio dei vari raid notturni compiuti dalle forze israeliane sulla Striscia di Gaza, incluso quello alla ex scuola di Gaza City che ospitava sfollati, dove sono morti in 8 fra cui 4 bambini: lo afferma la protezione civile di Gaza, espressione di Hamas. Un altro attacco israeliano, secondo la protezione civile, ha colpito un caseggiato a Deir al-Balah, uccidendo 13 persone. Altri sono i 4 morti in un'automobile "presa di mira da un drone israeliano" a Gaza City, e ulteriori 3 "non identificati" in "un attacco aereo israeliano a est della città di Rafah".

Hamas, bilancio vittime a Gaza sale a 45.259

Sale a 45.259 il bilancio dei morti nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra con Israele. Lo riferisce il Ministero della Sanità della Striscia di Gaza. Almeno 32 persone sono morte nelle ultime 24 ore, ha precisato il Ministero gestito da Hamas in una nota. La stessa fonte ha indicato che 107.627 persone sono rimaste ferite a Gaza dall'inizio del conflitto.

Pizzaballa ai fedeli di Gaza: "Non vi abbandoneremo mai"

"Non vi abbandoneremo mai": così il Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, si rivolge ai fedeli di Gaza nella chiesa della Sacra Famiglia. La voce del cardinale, nell'omelia della messa, è costantemente sovrastata dal rumore in sottofondo dei droni. "Non abbiate paura", ripete più volte Pizzaballa, e "preservate il vostro cuore", "insieme ricordiamo che Gesù è qui con voi". "Vi porto la solidarietà di tutta la nostra Chiesa", "voi in qualche modo siete diventati la luce della nostra Chiesa e il Natale è proprio la festa della luce" e "anche in questa situazione dobbiamo vedere il senso della nostra vita". "Create relazioni, non vi arrendete a questa situazione", ha proseguito il cardinale assicurando che "le persone di tutto il mondo, non solo quelle cristiane, sono con voi". "Allora anche voi potere dare qualcosa perché tutto il mondo vi guarda. Bisogna scegliere se appartenere alla luce o all'oscurità, a Gesù o a qualcun altro". "Siamo orgogliosi di voi, non per qualcosa di speciale, ma perché siete rimasti quello che siete: cristiani con Gesù. Porteremo da qui con noi la luce di Cristo", ha concluso Pizzaballa. Nel corso della celebrazione il Patriarca ha impartito la cresima ad alcuni ragazzi.

Israele accetta il rilascio di 200 prigionieri palestinesi

Israele avrebbe accettato di rilasciare circa 200 prigionieri palestinesi che stanno scontando l'ergastolo come parte dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Lo ha riferito una fonte palestinese ad Haaretz, aggiungendo però che permangono dei disaccordi riguardo all'identità di coloro che saranno liberati. Un funzionario israeliano sempre citato da Haaretz ha negato che l'importante figura di Fatah Marwan Barghouti, leader dell'organizzazione terroristica Tanzim, sarebbe rilasciato ed esiliato in Turchia come parte dell'accordo. I prigionieri rilasciati sarebbero ricollocati fuori da Gaza e dalla Cisgiordania, ad esempio in Turchia e Qatar. Su questo punto però Hamas non sarebbe d'accordo.