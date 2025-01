Guerra a Gaza, liberata la soldatessa Agam Berger. Hezbollah lancia un drone su Israele: è la prima volta dalla tregua

Guerra Israele, ora cresce l'attesa per Arbel Yehoud e Gadi Moses

Nuova liberazione show da parte di Hamas: la soldatessa Agam Berger è stata consegnata alla Croce Rossa. La donna è emersa dalle macerie di Jabalia, è stata prima condotta sul palco allestito per la sua liberazione da Hamas e ha salutato. Il portavoce dell'Idf, da parte sua, ha riferito che la soldatessa liberata è in viaggio verso il punto d'incontro con l'esercito israeliano. L'esercito israeliano e lo Shin Bet hanno riferito che un'unità d'élite ha accompagnato Berger in Israele, dove avrà luogo una prima valutazione medica. La soldatessa sta incontrando i genitori nella base di Reem dopo 482 giorni di prigionia.

Il punto in cui è stata liberata la soldatessa, rapita dalla base militare di Nahal Oz il 7 ottobre 2023, è uno spiazzo sterrato in mezzo a edifici in macerie, dove la distruzione provocata dai bombardamenti è totale. Come si vede nelle immagini trasmesse dalle tv arabe. Nessuna casa è rimasta in piedi. Bandierine palestinesi sono ovunque.

A Gaza si sta ripetendo il rilascio-spettacolo già visto sabato scorso quando sono state rilasciate quattro soldatesse. I punti d'incontro scelti da Hamas e la Jihad Islamica per il rilascio oggi degli ostaggi israeliani e thailandesi sono 3, vicino alla casa di Sinwar a Khan Yunis, a Beit Lahia e a Jabalia: nei punti d'incontro, come si vede dalle immagini trasmesse da Gaza, stanno confluendo terroristi armati e a volto coperto e civili. I miliziani riprendono e fotografano le scene, i comandanti, la folla che si sta raccogliendo. A Gaza si sta ripetendo il rilascio-spettacolo già visto sabato scorso quando sono state rilasciate quattro soldatesse.

Gli ostaggi che saranno liberati oggi sono, oltre alla soldatessa Berger, i civili Arbel Yehoud e Gadi Mozes. Saranno liberati anche altri cinque cittadini thailandesi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023.

La Jihad Islamica afferma di aver completato i preparativi per consegnare Yehoud e Mozes alla Croce Rossa. I media palestinesi, citati dal Times of Israel, riferiscono che la consegna avverrà all'esterno delle rovine della casa dell'ex leader di Hamas Yahya Sinwar a Khan Younis. Il gruppo islamista, intanto, ha pubblicato un video dei due ostaggi che si abbracciano. L'organizzazione sostiene sia stato girato durante i preparativi per la loro liberazione dalla prigionia di oggi.

Hezbollah lancia un drone su Israele: è la prima volta dall'annuncio della tregua

Per la prima volta dal cessate del fuoco, Hezbollah ha lanciato un drone verso su Israele, che è stato abbattuto", ha riferito il portavoce dell'Idf. "L'Idf non permetterà ad Hezbollah di condurre attività terroristiche dal Libano e agirà per eliminare qualsiasi minaccia contro lo Stato di Israele e i suoi cittadini", ha detto.