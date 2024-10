Guerra, tregua in Libano: "Questione di giorni". Allarme attentati alle nozze di Netanyahu jr: luogo pericoloso

Guerra, i negoziati e il pericolo di attentati al matrimonio di Netanyahu Jr. Le nozze sono a rischio

Si muove qualcosa sul fronte diplomatico per la guerra in Medio Oriente, se sul fronte di Gaza la situazione non si sblocca e Hamas, nonostante l'uccisione di Sinwar, non intende negoziare, diversa è la situazione in Libano. "Non imploreremo un cessate il fuoco!". Le parole nel primo discorso ufficiale di Neim Qassem, il nuovo leader di Hezbollah, dicono già tutto: si sta negoziando. Molto più complicata è appunto la tregua a Gaza - mini o maxi che sarà: le ultime voci - riporta Il Corriere della Sera - ipotizzano 12 ostaggi liberati in cambio di uno stop di un mese.

Così si lavora sul fronte libanese. Le condizioni sono già nero su bianco. Il premier libanese Najib Miqati è "cautamente ottimista": questione di ore o di giorni, dice. Il presidente Joe Biden tenta il colpaccio, prima del voto americano: invia due mediatori in Israele, il capo della Cia al Cairo e un super generale nella regione per giocarsi i cessate il fuoco last minute. Il piano per il Libano gira da lunedì: la maggior parte delle truppe israeliane si ritirerebbe, lasciando sul territorio per due mesi solo alcuni contingenti, mentre Hezbollah abbandonerebbe l’area a sud del fiume Litani e si allontanerebbe da Metulla.

Ma c'è una nuova preoccupazione per Israele, si tratta del matrimonio del figlio di Netanyahu. Il 26 novembre infatti - prosegue Il Corriere -il suo ultimogenito Avner si sposerà. Sono già partiti gli inviti e tutti sanno che il trentenne Avner, terrà un ricevimento nella esclusiva fattoria Ronit, grandi vetrate e laghetti con le trote e i salici, 20 minuti di auto da Tel Aviv. Un luogo pericoloso, hanno avvertito i servizi dello Shin Bet. A portata di drone iraniano. Bibi riflette. E probabilmente, rimanderà le nozze del figlio. Dove e quando si sposerà Avner, forse non verrà più comunicato. Non bastasse l’Iran, a disturbare le nozze del ragazzo hanno promesso di presentarsi i familiari degli ostaggi: organizzeranno un sit-in all’ingresso della fattoria Ronit, e non saranno lì per lanciare confetti.