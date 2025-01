Israele vota la tregua a Gaza, 700 prigionieri liberi nel primo scambio. Il Qatar: “Domenica alle 8.30 il cessate il fuoco”

Mo: mediatore Qatar, tregua a Gaza entrerà in vigore alle 8.30 domenica mattina

Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza entrerà in vigore alle 8:30 di domani mattina. Ad annunciarlo sono state le autorità del Qatar, in qualità di mediatore. "Come coordinato dalle parti e dai mediatori, il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza inizierà alle 8:30 di domenica 19 gennaio, ora locale di Gaza", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari su X. "Consigliamo agli abitanti di esercitare la massima cautela e di attendere indicazioni da fonti ufficiali".

Israele, Netanyahu: "Ok Usa a riprendere guerra Gaza se fase 2 fallisce"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ottenuto garanzie sia dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quanto dal futuro inquilino della Casa Bianca Donald Trump, che potrà riprendere la guerra nella Striscia di Gaza se non dovesse reggere la seconda fase dell'accordo con Hamas. Durante la riunione del gabinetto di sicurezza, Netanyahu ha letto ai ministri la trascrizione di alcuni dei suoi colloqui con Biden e con Trump. Ai due leader americani, il presidente israeliano ha chiarito di disporre di tutti i mezzi per garantire la sicurezza dello stato di Israele.

Mo: Israele, 737 detenuti liberi nella prima fase dell'accordo

Il ministero della Giustizia israeliano ha annunciato che 737 detenuti saranno liberati nel quadro della prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza. In una dichiarazione postata sul sito, il ministero afferma che "il governo approva" il "rilascio di 737 prigionieri e detenuti" attualmente sotto la custodia del servizio carcerario.