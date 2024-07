Israele attacca in Libano con i jet: bombe sulla roccaforte di Hezbollah

Israele, bombe sulla roccaforte di Hezbollah

L’escalation tra Libano e Israele è imminente. Secondo fonti di media internazionali, rilanciati da Ansa, Hezbollah ha respinto le richieste degli inviati di numerosi Paesi, con in testa gli Usa, di astenersi dal rispondere a un eventuale attacco israeliano come rappresaglia per i 12 bambini e adolescenti uccisi da un razzo lanciato dal Libano sabato scorso sul villaggio druso di Majdal Shams, nel Golan settentrionale. un attacco che è arrivato puntuale:

Due esplosioni sono state udite a Beirut, nelle vicinanze del Consiglio della Shura di hezbollah, nella zona sud della capitale libanese. Lo riporta al-Arabiya. Conferma di esplosioni sono arrivate anche dall'emittente Al-Mayadeen legata a Hezbollah.

'Attacco israeliano alla roccaforte di Hezbollah a Beirut'

Secondo il canale libanese Al-Jadeed, caccia israeliani hanno attaccato il quartiere Da'aheh a Beirut, una roccaforte di Hezbollah. L'attacco era mirato alla zona di Harat Harik. L'obiettivo era il consiglio della Shura di Hezbollah, in particolare un membro senior di Hezbollah, il cui destino non è ancora chiaro.

Protezione civile Hamas,300 cadaveri trovati a Khan Younis

La difesa civile di Gaza ha annunciato che l'operazione militare israeliana lanciata il 22 luglio a Khan Younis, nel sud della Striscia, ha provocato circa 300 morti. "Dall'inizio dell'invasione di terra israeliana nelle regioni orientali del governatorato di Khan Younis, iniziata il 22 luglio e durata otto giorni, la difesa civile e le squadre mediche hanno recuperato circa 300 martiri, molti dei quali sono cadaveri in decomposizione", ha dichiarato all'Afp il portavoce della difesa civile Mahmoud Bassal.