Israele, il ministro della Difesa sente Crosetto: "Aggiornato sulla minaccia Iran"

Gallant sente Crosetto, "Aggiornato su minaccia Iran"

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha parlato con il ministro della Difesa Guido Crosetto, aggiornandolo "sugli sviluppi della sicurezza e sulle minacce poste dall'Iran e dai suoi proxy". "Abbiamo discusso della prontezza dell'Idf e della cooperazione con i nostri alleati", ha annunciato lo stesso Gallant su X. "Grazie Ministro, per la solidarieta', leadership e ferma posizione riguardo alla questione iraniana", ha scritto Gallant aggiungendo che nel colloquio hanno anche "discusso dell'importanza immediata di raggiungere un accordo per la restituzione degli ostaggi" a Gaza. "Esortiamo i nostri partner a stare al fianco di Israele in questo momento", ha concluso Gallant.

M.O.: Onu, "azioni urgenti" per evitare conflitto piu' ampio

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede "azioni urgenti" per evitare un conflitto "piu' ampio" in Medio Oriente. "Sono profondamente preoccupato per il crescente rischio di un conflitto piu' ampio in Medio Oriente ed esorto tutte le parti, nonche' gli Stati con influenza, ad agire con urgenza per smorzare la situazione", ha dichiarato Volker Turk in un comunicato, mentre sono crescenti i timori di un'escalation militare tra l'Iran e i suoi alleati da un lato e Israele dall'altro.