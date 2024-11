USA, ISTITUTO FRIEDMAN: VITTORIA TRUMP CONFERMA DELLA NOSTRA FILOSOFIA ECONOMICA

“L’Istituto Friedman accoglie con soddisfazione la vittoria di Donald Trump, eletto 47° Presidente degli Stati Uniti, espressione di una visione economica basata sulla deregolamentazione, della riduzione della spesa pubblica, della pressione fiscale e sulla promozione dell’iniziativa privata. Le proposte economiche del Presidente eletto riflettono i principi fondanti del nostro Istituto: la riduzione delle tasse, un sistema burocratico e fiscale semplificato, orientato alla crescita, che incentiva il libero mercato, l’imprenditorialità e gli investimenti privati. Questa vittoria rappresenta un passo verso un’economia più libera e competitiva, in linea con la nostra missione di promuovere politiche di prosperità per il beneficio della società nel suo complesso. Auspichiamo queste politiche possano essere d’esempio anche a casa nostra, in Europa, dove lo dirigismo e statalismo stanno distruggendo il libero mercato.” Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman Institute.