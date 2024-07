L'annuncio di Biden: "Ho preso il Covid". Il piano dei dem per sostituirlo

Usa, Biden sempre più debole, il Covid rischia di essere la mazzata finale per il suo bis alla Casa Bianca

Nuova tegola per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ad annunciare il nuovo problema è direttamente il capo della Casa Bianca: "Ho preso il Covid", una notizia che rende il suo passo indietro verso la candidatura alle presidenziali di novembre sempre più vicino e ormai quasi inevitabile, visto anche il pressing asfissiante dei dem, che studiano addirittura una strategia per il voto alla convention anticipato. Biden ha detto di "stare bene", ma questo nuovo annuncio rischia di alimentare ulteriormente le preoccupazioni sulla sua età e sulla sua salute che hanno già spinto a chiedere il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. Assediato da domande sulla sua acutezza mentale, l'81enne democratico aveva detto in precedenza che avrebbe rivalutato la sua candidatura se gli fosse stata diagnosticata una grave condizione medica. La Casa Bianca ha dichiarato oggi in un comunicato che il Presidente è “completamente vaccinato” e che “continuerà a svolgere appieno i suoi compiti”.

Circa venti membri eletti della Camera e un senatore hanno finora esortato Joe Biden a gettare la spugna. Il sistema consentirebbe di votare durante la prima settimana di agosto, anziché aspettare la Convention democratica, che inizierà a Chicago il 19 agosto e durante la quale il candidato dovrà essere ufficialmente nominato per le elezioni presidenziali del 5 novembre contro Donald Trump. Alcuni democratici hanno fortemente criticato questo piano, affermando che si tratta di un modo per forzare la candidatura di Joe Biden nonostante i dubbi sulla sua idoneità e senza discutere le possibili alternative. I rappresentanti eletti hanno intenzione di firmare una lettera per denunciare il piano. La vicepresidente Kamala Harris è considerata la favorita in caso di ritiro di Biden. I funzionari democratici ritengono che l'operazione dovrebbe essere efficace prima del 7 agosto, termine ultimo fissato dallo Stato dell'Ohio per la presentazione delle candidature.

Nancy Pelosi avrebbe detto in privato a Joe Biden che i sondaggi dimostrano che non può vincere le elezioni e che non riuscirà a conquistare la Camera. Biden avrebbe respinto la valutazione dell'ex speaker dem della Camera Usa. Lo annuncia la Cnn.