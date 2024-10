Guerra Ucraina, Mosca: "Conquistato un altro villaggio nell'est". L'appello del Papa per la pace

Guerra Ucraina, Mosca: "Conquistato un altro villaggio nell'est"

La Russia ha dichiarato oggi di aver catturato un altro villaggio dell'Ucraina orientale mentre si avvicina all'importante città di Pokrovsk, dove le sue forze stanno avanzando da settimane. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che le sue forze hanno ora preso Mykhailivka, alle porte della città di Selydove, e a sud di Pokrovsk. E Il Papa all'Angelus ha rivolto l'ennesimo appello per la pace e lo stop alle guerre in corso. "Cessino gli attacchi aerei contro la popolazione civile, che è sempre la più colpita. Basta uccidere innocenti!". Il pontefice ha aggiunto "Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte, Palestina, Israele, Libano, dove chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite".

Conquistato un nuovo villaggio nell'Ucraina orientale

L'esercito russo ha rivendicato la conquista di un nuovo villaggio nell'Ucraina orientale, vicino alla città strategica di Pokrovsk, una regione dove le forze di Mosca avanzano rapidamente da diverse settimane. Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver catturato il villaggio di Mykhailivka, alla periferia di Selydové. Quest'ultima città a sud di Pokrovsk è stata gravemente danneggiata da mesi di bombardamenti russi e la maggior parte dei suoi abitanti è fuggita. Pokrovsk, che prima dell'offensiva russa contava 60.000 abitanti, costituisce un nodo logistico fondamentale per l'esercito ucraino e ospita l'unica miniera sotto il controllo ucraino che produce coke, un carbone necessario per la fabbricazione dell'acciaio.

Colloqui aperti Mosca-Berlino

"Non ci sono state proposte. Abbiamo ripetutamente affermato che Putin rimane aperto ai contatti".Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alla domanda se Mosca avesse ricevuto una richiesta da Berlino per un colloquio telefonico tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta Interfax. Venerdì scorso la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha affermato che Putin non era più disposto nemmeno a parlare al telefono con Sholz. A giugno Scholz non ha escluso un futuro colloquio con Putin, ma ha anche affermato che un dialogo avrebbe senso solo se ci fosse qualcosa di concreto su cui discutere.

Angelus, Papa: "Non lasciate morire di freddo gli ucraini"

"Rivolgo il mio appello affinché gli ucraini non siano lasciati morire di freddo. Cessino gli attacchi aerei contro la popolazione civile, che è sempre la più colpita. Basta uccidere innocenti!". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus.