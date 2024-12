Notre Dame è troppo bianca. La cattedrale di Parigi dopo il restauro ha perso il suo "sporco" fascino

Notre Dame, neanche il tempo di togliere il velo che ci sono già polemiche

Ormai ci siamo, domani è il grande giorno: verrà svelata la nuova Notre Dame, la cattedrale di Parigi ristrutturata interamente dopo il rogo dell'aprile 2019. Macron, nonostante sia alle prese con una crisi di governo senza precedenti, ha voluto fare le cose in grande e invitare tutti i principali capi di Stato a Parigi per questa occasione. Ma l'ospite più atteso è sicuramente Donald Trump, per il presidente eletto degli Usa questa è la prima visita "ufficiale" in Europa. Il tycoon arriva in Francia da trionfatore, consapevole che l'Ue, complici le crisi politiche e finanziarie di Francia e Germania, tradizionali artefici delle sue linee guida, si ritrova senza testa e senza baricentro. E soprattutto senza una strategia capace di contrapporsi a un'America pronta ad abbandonarla (vedi guerra in Ucraina).

Ma naturalmente ci sarà grande attenzione anche per la festeggiata, la nuova cattedrale di Notre Dame. Ma su uno dei simboli della Francia è già scoppiata la polemica. Si parla - riporta Il Giornale - di uno snaturamento dell'atmosfera originale causato dai nuovi arredi, altari e sedie, c'è chi ha ironizzato paragonando il nuovo aspetto interno della cattedrale al Salone del Mobile. Sarebbe in sostanza "troppo bianca" e avrebbe perso il fascino dello "sporco" lasciato sui muri dal tempo.

Ma Notre-Dame è anche uno dei poli del turismo parigino, più visitata del Louvre e di Versailles, di cui è molto più piccola: con previsioni, dopo la riapertura, di un raddoppio o quasi delle presenze. Si parla di almeno quarantamila visitatori al giorno, una media che contempla giorni infrasettimanali, mesi come febbraio e novembre, il che lascia immaginare quali saranno i numeri nei giorni di ressa, a quale urto dovrà resistere questo antico gioiello. L'attesa è finita, domani, sotto gli occhi attenti di Trump verrà svelata la nuova Notre-Dame.