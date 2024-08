Olimpiadi, “sulla pugile algerina fake news russe”. Trump: “Carini ha combattuto con un uomo”

Osservatorio media digitali, fake news su Khelif? Matrice russa

Sulla pugile Imane Khelif "già diverse ore prima dell'incontro era stata sviluppata una narrazione ben precisa, presente soprattutto in community legate all'estrema destra filorussa. I monitoraggi di Idmo hanno evidenziato come si sia creata una campagna d'odio a suo carico, definita più volte 'transgender' quando invece non è così". A dirlo in un'intervista al QN Gennaro Tortorelli, giornalista e ricercatore dell'Italian Digital Media Observatory (Idmo), che spiega perché il 'caso Khelif' fosse destinato a scoppiare e come informazioni poco accurate abbiano fatto il gioco di chi lo ha organizzato. L'obiettivo di questa campagna secondo il ricercatore è "dipingere l'Occidente come degenerato e corrotto, contrapponendolo a valori più conservatori e identitari, propri dell'estrema destra e di alcune dittature - prosegue Tortorelli -. Se questa campagna è riuscita così bene, però, è anche per l'inaccuratezza di alcuni media, che hanno avvalorato la teoria secondo la quale Imane sarebbe transgender".

Usa2024: Trump, Carini si e' scontrata con un pugile uomo

Donald Trump cita l'incontro olimpico di pugilato femminile tra Angela Carini e Imane Khelif, chiamando quest'ultima "un pugile uomo". Carini e' "una campionessa italiana" che ha dovuto combattere con "una persona che ha fatto la transizione, un pugile uomo che l'ha colpita cosi' forte che non sapeva cosa stesse accadendo", ha detto.