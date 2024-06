"Palestinesi uccisi in un raid a Gaza". Mar Rosso, colpito un mercantile

Media: "Leader Hamas prende tempo, vuole Israele in guerra col Libano". Nave mercantile danneggiata da un drone nel Mar Rosso

Non s'arresta la guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas: siamo al 261esimo giorno. Il leader di Hamas Yahya Sinwar sta prendendo tempo nei negoziati per un accordo di cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi nella speranza che nel mentre scoppi una vera e propria guerra sul fronte libanese. Lo riferisce Haaretz in base a informazioni fornite da un funzionario coinvolto nei colloqui. Gli Usa confermano: se sarà guerra con Hezbollah, "garantiremo pieno appoggio a Israele". Intanto, come reso noto dalla Marina britannica, una nave mercantile è stata danneggiata dall'attacco di un drone nel Mar Rosso, vicino allo Yemen, ma non sono stati segnalati feriti. Nella giornata di sabato almeno 42 persone sono morte nei raid israeliani sul campo profughi di Shati e nel sobborgo di Tuffah, a Gaza City.

Incendi nel nord di Israele per detriti di droni dal Libano

Alcuni incendi sono divampati nel nord di Israele a causa dei detriti dei droni dal Libano caduti dopo essere stati intercettati dall'Idf. Lo conferma il portavoce militare. I pompieri sono al lavoro in particolare a Moshav Dishon, nell'Alta Galilea, nella foresta di Mashgav e ad Ayelet Hashar, nella valle naturalistica di Hula.

Idf: arrestati in Cisgiordania 13 palestinesi ricercati

Tredici palestinesi ricercati sono stati arrestati nella notte dall'esercito israeliano in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui sono stati confiscati "materiali utilizzati per fabbricare esplosivi e oltre 70mila shekel (oltre 17mila euro) usati per attività terroristiche nella città palestinese di Qalqilya". Dall'inizio della guerra, ha ricordato l'Idf, 4.150 palestinesi ricercati sono stati arrestati,t ra i quali 1.750 persone affiliate ad Hamas.

Wafa: 10 palestinesi uccisi in raid Israele a Gaza centro

L'agenzia Wafa - che cita fonti a Gaza - ha riferito di "10 palestinesi uccisi in raid" israeliani su una casa nel quartiere di Sabra a Gaza City e su un'altra a nord del campo profughi di Nuseirat, sempre nel centro della Striscia. Fonti mediche locali parlano invece di 8 morti. L'esercito israeliano non ancora commentato il fatto.

Media: Casa Bianca preoccupata per il discorso di Netanyahu al Congresso

Secondo Politico, la Casa Bianca è preoccupata per l'imminente discorso di Benyamin Netanyahu a una sessione congiunta del Congresso americano, ritenendo che il primo ministro israeliano potrebbe utilizzare il suo intervento per criticare il presidente Joe Biden per non aver sostenuto abbastanza la ritorsione contro Hamas a Gaza. Il discorso, previsto per il mese prossimo, potrebbe creare uno spettacolo diplomaticamente complicato e politicamente rischioso per un presidente in corsa per la sua rielezione.

Netanyahu: "Spero che si risolva il problema dell'invio di armi dagli Usa"

Alla luce di quanto sentito negli ultimi giorni, Benyamin Netanyahu spera che l'invio di armi da parte degli Usa "sia risolto nel prossimo futuro". "Ma vorrei sottolineare, e l'ho detto anche ai nostri amici americani - ha chiarito il premier israeliano nella seduta di governo a Gerusalemme - che abbiamo un mezzo e questo ha sempre fatto pendere l'ago della bilancia: il coraggio e la determinazione dei nostri combattenti, e con quest'arma vinceremo". Netanyahu ha quindi ribadito che nella polemica con gli Usa, innescata dal suo video di critica all'amministrazione Biden, di "essere pronto a subire attacchi personali per il bene della sicurezza di Israele".

Nave mercantile danneggiata da un drone nel Mar Rosso

Una nave mercantile è stata danneggiata questa mattina dall'attacco di un drone nel Mar Rosso, vicino allo Yemen, non sono stati segnalati feriti, secondo l'agenzia britannica per la sicurezza marittima (Ukmto). "Il comandante di una nave mercantile riferisce di essere stato colpito da un sistema aereo senza equipaggio, con conseguenti danni alla nave. Tutti i membri dell'equipaggio sono stati dichiarati salvi e la nave sta procedendo verso il suo prossimo porto di scalo", si legge in un bollettino dell'Ukmto, gestito dalla marina britannica.