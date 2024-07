Presidenziali, Biden: "Rivedrei la mia decisione solo se il medico me lo chiedesse"

Media, Biden; rivedrei mia decisione se medico me lo chiedesse

Joe Biden potrebbe rivalutare la sua decisione di continuare la corsa per la Casa Bianca se un medico gli dicesse di farlo. Lo ha detto lo stesso Biden in un'intervista con Ed Gordon di BET News, secondo un breve estratto dell'intervista diffuso dall'emittente e pubblicato dal New York Times. Alla domanda se ci fosse qualcosa che gli avrebbe fatto rivalutare la decisione di continuare a correre per la presidenza, Biden ha risposto: "Se emergesse qualche condizione medica, se qualcuno, se i medici venissero da me e dicessero, hai questo e quel problema". L'intervista completa andra' in onda alle 22 orario Usa.