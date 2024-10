Scossone nel governo Starmer. Lascia Sue Gray, una delle donne più potenti della Gran Bretagna

Gb, scossone nel governo Starmer: lascia la responsabile staff

Scossone nel governo britannico di Keir Starmer a quasi 100 giorni dal suo insediamento. La potentissima responsabile dello staff del primo ministro, Sue Gray, considerate una delle donne più potenti della gran Bretagna, si è dimessa dopo aver affrontato un intenso esame durante i primi mesi di governo laburista. Gray ha affermato di essersi dimessa dopo che "mi è diventato chiaro che i commenti sulla mia posizione rischiavano di diventare una distrazione per il fondamentale lavoro di cambiamento del governo".

Le dimissioni arrivano dopo che i media britannici avevano scritto di tensioni al vertice del governo tra Gray e diversi consiglieri politici dopo aver rivelato che il suo stipendio era più alto di quello di Starmer. Il premier ha ringraziato Gray per il suo servizio in una dichiarazione. "Voglio ringraziare Sue per tutto il supporto che mi ha dato, sia all'opposizione che al governo, e per il suo lavoro per prepararci al governo e farci iniziare il nostro programma di cambiamento. "Sue ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare le nostre relazioni con le regioni e le nazioni", ha aggiunto.

Gray, 67 anni e che in precedenza aveva guidato l'indagine partygate sulle feste illegali durante il lockdown tenute da Boris Johnson, assumerà ora un altro ruolo nel governo come inviato per le regioni e le nazioni. Sarà sostituita come capo dello staff da Morgan McSweeney, che ha diretto la campagna elettorale generale del partito laburista.