Ancora una sparatoria negli Usa, almeno 10 persone ferite fuori da una discoteca nel Queens

Usa: sparatoria davanti a discoteca nel Queens, 10 feriti

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti: a poche ore dalla strage di New Orleans, almeno 10 persone sono rimaste ferite fuori da una discoteca nel Queens. La sparatoria è scoppiata vicino al night club Amazura nell'area di Jamaica poco prima delle 23,20 locali, riferisce il New York Post. Le vittime sono state trasportate negli ospedali della zona, tra cui il Long Island Jewish Hospital e il Cohen’s Children Medical Center. Nessuna è in condizioni critiche.