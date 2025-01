Trump subito dopo l'insediamento "avvierà un piano di espulsioni di massa di immigrati" per il Wall Street Journal

Usa, media: "Martedì Trump avvierà un piano di espulsioni di massa di immigrati"

Subito dopo il giuramento alla Casa Bianca, Donald Trump farà partire un piano di espulsioni di massa di immigrati. Da martedì è previsto un blitz a Chicago che durerà una settimana. A dirlo è il Wall Street Journal, citando alcune fonti, secondo le quali il presidente eletto mobiliterà 200 agenti per condurre l'operazione, un messaggio alle "città santuario", cioè quelle città governate dai democratici "che proteggono i clandestini non aiutando le autorità federali a far rispettare le leggi sull'immigrazione".

Secondo il giornale americano, l'operazione pensata da Trump sarebbe rivolta agli immigrati illegali che hanno precedenti penali, inclusi reati minori come violazioni del codice della strada. Stando a queste fonti "sarà preso" anche "chiunque dovesse trovarsi presente al momento dell'arresto, se anch'esso si trova nel Paese illegalmente".

Lo staff di Trump penserebbe a organizzare deportazioni di massa analoghe in una serie di città che finora hanno adottato politiche tese a limitare la cooperazione con le autorità federali per quanto riguarda le politiche sull'immigrazione: da New York a Los Angeles, passando per Denver e Miami.

Governo: Meloni lunedì a Washington per Trump, il 26 e 27 gennaio in Arabia e Bahrein

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà lunedì 20 gennaio alle ore 12.00, a Washington, Capitol Building, per la cerimonia di insediamento del Presidente eletto, Donald Trump. Nell'agenda della premier poi l'incontro con il Commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, previsto per venerdì 24 gennaio alle ore 15.15 a Palazzo Chigi. Domenica 26 e Lunedì 27 gennaio trasferta a Riad e Gedda, Arabia Saudita in visita ufficiale. Lunedì 27 attesa a Manama, in Bahrein, sempre in visita ufficiale. Martedì 28 gennaio alle 11.00 il premier sarà al Quirinale per le celebrazione del 'Giorno della Memoria'. Venerdì 31 gennaio Meloni sarà a Belgrado, in Serbia, per il vertice intergovernativo italo-serbo, infine lunedì 3 febbraio alle 11 a Donceel, Belgio, Château de Limont per il Consiglio Europeo informale.