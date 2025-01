Trump senza freni: "Se non avessi vinto l'America sarebbe morta". Da Tik Tok a Musk: tutta la verità 

Trump smantella l'agenzia federale responsabile dei disastri naturali

Donald Trump rilascia la sua prima intervista da presidente degli Stati Uniti e sceglie l'emittente Fox News per fare il punto sulle priorità della sua amministrazione, confermando che sarà in netta contrapposizione rispetto a quella di Biden. Dopo l'uscita dall'accordo sulle tasse dell'Ocse e dalla Organizzazione mondiale della Sanità, arriva anche lo smantellamento dell'agenzia federale responsabile dei disastri naturali, che Trump ha accusato di incompetenza sotto il suo predecessore Joe Biden, criticando la gestione degli incendi boschivi in ​​corso in California e dei recenti uragani in Stati Uniti sudorientali. "La Fema (Federal Emergency Management Agency) non ha fatto il suo lavoro negli ultimi quattro anni", ha dichiarato il neo presidente su Fox News.

"Preferirei - ha spiegato - che fossero gli stati a occuparsi dei propri problemi". Donald Trump poi è tornato a sostenere di essere stato salvato da Dio il giorno dell’attentato a Butler, in Pennsylvania, a luglio. "La gente - ha detto nella sua prima intervista - sa molte cose sulle armi e quel giorno avevano armi particolari, che anche un cattivo tiratore mi avrebbe colpito al cento per cento. Qualcosa, invece, è successo".

Trump ha allontanato le preoccupazioni riguardo il rischio sicurezza per gli Stati Uniti legato alla piattaforma cinese TikTok, messa al bando dal Congresso. “Tutto è fatto in Cina - ha detto a Fox nella sua prima intervista da presidente - i cellulari, i computer, perché allora non menzionare quelli? La cosa interessante con TikTok è che hai a che fare con molti giovani. Per la Cina è importante spiare i giovani? I giovani guardano video pazzi", ha commentato Trump. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento alla piattaforma cinese da parte di Musk, Trump non ha svelato però i dettagli dell'operazione con Pechino.

Donald Trump ritiene di aver salvato gli Stati Uniti, vincendo le elezioni. "Se non ce l’avessi fatta - ha detto - gli Stati Uniti sarebbero andati persi per sempre. Io faccio le cose, le ho fatto, le porto a termine, sono bravo nel farle, ho la forma mentale. Avemmo grandi elezioni nel 2016, e ancora migliori nel 2020" e ora "eccomi di nuovo qui".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo con cui ha reinserito tra le “organizzazioni terroristiche straniere” gli Houthi, il gruppo armato islamico dello Yemen. Lo comunica la Casa Bianca, annullando la decisione di Joe Biden di togliere il gruppo dalla lista nera. “A causa della debole politica di Biden - ha dichiarato Trump - gli Houthi hanno attaccato decine di volte le navi da guerra americane, lanciato numerosi attacchi a infrastrutture civili di nazioni amiche e attaccato le navi commerciali”. Trump ha annunciato anche sanzioni a tutte le entità che finanziano gli Houthi. Poi l'avvertimento a Putin: "Subito il cessate il fuoco in Ucraina o ci saranno pesanti sanzioni contro la Russia".