Ucraina, missili russi sorvolano lo spazio aereo Ue. Mosca: Biden "demente"

Ucraina, bombe su vasta scala

Bombardamenti su vasta scala in tutta l’Ucraina durante la notte. È la risposta della Russia al viaggio di Zelensky in Europa. Il leader ucraino ha parlato a Bruxelles davanti agli eurodeputati e ha partecipato al Consiglio europeo con i 27 capi di Stato e di governo. Di ritorno, Zelesnky ha fatto tappa in Polonia, dove ha visto il suo omologo polacco Andrzej Duda. L'incontro della durata di 2 ore è avvenuto nella località di Rzeszów, ultima città polacca prima di entrare nel territorio ucraino. Zelensky ha a parlato con Duda degli incontri a Bruxelles e nelle altre capitali europee, riferendo della necessità dell'Ucraina di ulteriori forniture militari. La prossima settimana Duda incontrerà il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Usa, Medvedev: "Demenza" Biden, rischio terza guerra mondiale

Al Cremlino anche un altro obiettivo: almeno a parole. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden mostra segni di "demenza" senile e questo mette in pericolo il mondo intero perché' "per distrazione" Biden potrebbe iniziare la terza guerra mondiale: è la considerazione, pubblicata sul suo profilo Telegram, dell'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della federazione, Dmitri Medvedev, noto per le sue dichiarazioni molto dirette.

"Sembra che il vecchio Biden sia pronto per un secondo mandato - premette nel suo ultimo messaggio su Telegram - Nel primo è stato notato che confonde nomi, cognomi, date e si perde nel proprio ufficio; conserva documenti segreti nel garage della sua abitazione personale; ha speso più di cento miliardi di dollari in un paese al collasso sconosciuto agli americani comuni, ma scarica tutti i problemi economici degli Stati Uniti sulle macchinazioni della Russia". Quindi, nota Medvedev, "può iniziare una terza guerra mondiale a causa della distrazione. Naturalmente - conclude - la demenza progressiva non è un ostacolo per essere rieletto presidente degli Stati Uniti".

Ucraina, Lavrov: come Hitler e Napoleone vogliono smembrarci

Non meno duro il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov che attacca "coloro che hanno deciso di infliggere una sconfitta strategica alla Russia” e “hanno deciso di adottare la triste esperienza di Napoleone e Hitler, dichiarando apertamente l'obiettivo di distruggere la Russia o indebolirla il più possibile, le loro richieste per lo smembramento della nostra patria stanno diventando sempre più forti. Ma afferma il ministro, come riporta Ria Novosti, agenzia stampa russa, che "è chiaro che non solo sopravvivremo ma usciremo da questo confronto ancora più forti".

Kiev, missili russi sono passati in spazio aereo rumeno

Durante il massiccio attacco di stamattina, due missili da crociera russi Kalibr hanno attraversato lo spazio aereo rumeno. Lo afferma il comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina Valery Zaluzhny su Facebook. "L'11 febbraio alle 10:18, due missili da crociera Kalibr russi hanno attraversato il confine di Stato dell'Ucraina con la Repubblica di Moldavia. Intorno alle 10:33, questi missili hanno attraversato lo spazio aereo rumeno per poi rientrare nello spazio aereo dell'Ucraina nel punto di intersezione del confine dei tre Stati. I missili sono stati lanciati dal Mar Nero".