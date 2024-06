Uk, Farage si candida alle elezioni: "Obiettivo è guidare l'opposizione"

Farage ha detto che correrà nella cittadina balneare di Clacton-on-Sea

Nigel Farage ha annunciato che prenderà in mano le redini del partito di destra Reform UK e si candiderà al Parlamento nelle prossime elezioni del 4 luglio. Farage ha detto che correrà nella cittadina balneare di Clacton-on-Sea. Sarà il suo ottavo tentativo di vincere un seggio alla Camera dei Comuni. L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo che Farage aveva dichiarato che non si sarebbe candidato perché era più importante sostenere il suo alleato Donald Trump nelle elezioni presidenziali americane di novembre.



Sebbene Farage abbia una possibilità di essere eletto il 4 luglio, ha riconosciuto che il suo obiettivo più grande è guidare la "vera" opposizione a un eventuale governo del partito laburista se il partito conservatore al governo dovesse perdere le elezioni come pronosticato dai sondaggi. Farage ha detto di voler guidare una "rivolta politica contro lo status quo". "Non posso voltare le spalle a quei milioni di persone che mi hanno seguito, hanno creduto in me", ha spiegato Farage.