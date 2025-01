Usa, Mike Johnson rieletto Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti

Usa: Johnson rieletto speaker alla Camera

Lo speaker della Camera Mike Johnson ha ottenuto abbastanza voti per essere rieletto, ma dovrà affrontare una grande sfida al Congresso con la maggioranza più risicata in quasi 100 anni. Per essere eletto speaker, infatti, un candidato deve ottenere la maggioranza di tutti i voti espressi. Decisivi per la rielezione i voti di due repubblicani che avevano inizialmente votato contro Johnson e hanno poi cambiato il loro voto.

Dopo aver inizialmente votato contro Johnson, il rappresentante repubblicano della Carolina del Sud Ralph Norman e quello del Texas Keith Self hanno cambiato il loro voto. Per diventare speaker gli servivano 218 voti, e li ha così ottenuti al primo scrutinio.

Il repubblicano del Kentucky Thomas Massie non ha invece cambiato il suo voto a favore del capogruppo di maggioranza Tom Emmer del Minnesota.

Usa: Trump, "Congratulazioni a Johnson per un voto di fiducia senza precedenti"

"Congratulazioni allo Speaker Mike Johnson per aver ricevuto un voto di fiducia senza precedenti dal Congresso". Così il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth, ha celebrato la rielezione da lui fortemente sostenuta. "Mike sarà un grande oratore e il nostro Paese ne beneficerà. Il popolo americano ha atteso per quattro anni il buon senso, la forza e la leadership. Ora lo avranno e l'America sarà più grande che mai!", ha scritto.