Congo, i ribelli assaltano ambasciate e l'aeroporto di Goma | video

Sono ore di violenze e disordini a Goma, città del Congo presa d'assalto dai miliziani di M23, in arrivo dal vicino Ruanda. I miliziani non hanno trovato molta resistenza e si sono diretti nella zona delle ambasciate e perso l'aeroporto ormai finito sotto il loro controllo.

L'ambasciata d'Italia a Kinshasa è in costante contatto con i connazionali nel Paese, e in parallelo è stata attivata la nostra ambasciata a Kampala, responsabile per il Ruanda, nel caso si rendano necessari interventi di assistenza oltre confine. Alcuni connazionali sono già usciti verso il Ruanda.