Incendi a Los Angeles, il video dal drone delle case distrutte

La distruzione, la devastazione, file e file di case bruciate dalle fiamme degli incendi che stanno circondando Los Angeles. Sono giorni che si susseguono immagini di fuoco e fiamme ma forse meglio di ogni altra cosa è il video di questo drone mandato sulle zone dove ormai il peggio è passato per dare l'idea della violenza e della tragedia.

Il drone passa su quartieri fatti da case e ville, una vicino all'altra, che ormai non esistono più. Resta il fumo a coprire le macerie e la distruzione che non hanno dato scampo nemmeno alle abitazioni di personalità riche e famose come Paris Hilton.