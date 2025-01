Il nuovo (sobrio) sito ufficiale della Casa Bianca, il tocco di stile di Trump

Appena insediato, Donald Trump ha rinnovato il sito ufficiale della Casa Bianca con un video di 35 secondi in stile campagna elettorale, accompagnato dal messaggio chiave: “AMERICA IS BACK”. Il video mostra Trump in pose iconiche, tra cui sorridente tra applausi o intento a firmare documenti, alternati a immagini simboliche come aerei militari e un’aquila in volo. Il tutto è coronato dalla sua dichiarazione: “Non mi fermerò finché non avremo costruito un’America forte, sicura e prospera.” Elon Musk ha amplificato il messaggio condividendolo su X con un entusiasta “YES!”, scatenando migliaia di interazioni.