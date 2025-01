Trump e Melania arrivano alla Casa Bianca accolti da Joe e Jill Biden. VIDEO

Joe Biden accoglie Donald Trump alla Casa Bianca con un caloroso "Welcome Home" Joe Biden ha accolto Donald Trump alla Casa Bianca con un caloroso "welcome home" in occasione del tradizionale tè pre-inaugurale. L'incontro, che ha segnato un momento storico, ha visto la partecipazione di Jill Biden e della futura First Lady Melania Trump. Questo evento rappresenta un netto cambiamento rispetto a quattro anni fa, quando Trump si rifiutò di riconoscere la vittoria elettorale di Biden e non partecipò alla sua cerimonia di insediamento. Oggi, i due presidenti, uscente ed entrante, viaggeranno insieme nella stessa auto per recarsi al Campidoglio, un simbolo di unità e rispetto istituzionale