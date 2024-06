Alegre Milano, nel cuore dell’hub musicale Moysa nuovo ristorante Fun Dining

Alegre Milano, il ristorante custodito nel cuore del centro musicale Moysa, in via Giacomo Watt 32, ha aperto al pubblico e inaugurato il nuovo dehor.

Dopo aver ospitato alcune delle più influenti personalità della musica e dello sport, il locale è pronto ad accogliere tutti coloro che desiderano trascorrere un momento di relax e convivialità, lasciandosi conquistare dal suo innovativo concept “Fun Dining” e dalla nuova Terrazza, sintesi raffinata di natura e tecnologia.

Fun Dining: un concept unico e innovativo

Ospitalità e allegria accolgono gli ospiti, senza rinunciare a professionalità, qualità e attenzione ai dettagli: questo spazio multifunzionale offre un ambiente sereno ed elegante, ideale per momenti di socializzazione durante l’orario di lavoro o nel tempo libero. La location, infatti, ha un’anima camaleontica che la rende perfetta per trascorrervi qualsiasi momento della giornata, dalla colazione alla cena, dall’aperitivo al cocktail serale. Alegre Milano, così, introduce l’innovativo concept del Fun Dining, che supera le convenzioni del Fine Dining e fa emergere il locale nel panorama gastronomico meneghino.

L’esperienza culinaria

Anche la proposta culinaria, con un approccio universale ma fortemente personalizzabile sulla base delle necessità della clientela, contribuisce a differenziare Alegre dai competitors. L’alimentazione salutare rappresenta il cuore della cucina guidata dallo chef Matteo Gritti che reinterpreta il passato per creare piatti contemporanei, legati al presente e al passo coi tempi. Come un vero e proprio nomade culinario, per ideare piatti sofisticati e sfiziosi, chef Gritti trova ispirazione dalle tradizioni culinarie di tutto il mondo durante i suoi numerosi viaggi. Il menù presenta interpretazioni fresche e moderne di piatti tradizionali, con una vasta gamma di scelte che includono verdure, legumi e proteine animali.

Qualche esempio? Tra i piatti più rappresentativi spiccano gli Gnocchi Viola & Pata Negra, gnocchi di patata viola dolce con fonduta di gorgonzola e pata negra croccante, mentre chi preferisce una portata piccola ma ugualmente sfiziosa può optare per le Crocchette di Parmigiano al nero di carbone servite con polvere e maionese di pomodoro. Il Pollo al Tamarindo, invece, è un secondo piatto gustoso e saporito con alioli di barbabietola, burro al tamarindo e amaranto soffiato. E i più golosi possono poi deliziare il proprio palato con la pasticceria, che offre un’irresistibile combinazione di dolcezza e leggerezza. E’ il caso della Panna Cotta con infuso di hibiscus, nocciole, menta e vaniglia, e del Gelato Alegre alla panna con popcorn salati, dulce de leche e miso.

Sono disponibili anche due Menu Business, che includono 2 piatti a scelta tra una selezione di antipasti, primi, secondi, insalatone e contorni + acqua + caffè + dolce.

La location: il Ristorante Alegre e la Terrazza, l’Alegre Cafè e il Moysa Club

In questo spazio multifunzionale gli elementi, progettati con materiali nobili come legno, ceramica e ferro, vengono reinterpretati in chiave moderna per creare geometrie fluide ed eleganti, capaci di incuriosire i commensali e mettersi al servizio della cucina gourmet per un’esperienza gastronomica di alto livello. La nuova Terrazza racchiude tecnologia e natura con un approccio innovativo, ancora poco esplorato in città: non a caso, il fulcro attorno a cui si sviluppa il dehor è il bancone, il primo stampato in 3D di Milano e realizzato dagli architetti di XAARCHIVE Studio con materiale PETG riciclabile, che mescola passato e futuro in un’unica visione. Anche la lussureggiante vegetazione che circonda la Terrazza contribuisce a raccontare la visione di cucina soul che il Ristorante Alegre propone agli ospiti, attraverso i suoi menù stagionali con una selezione di pietanze internazionali preparate coi migliori ingredienti locali. In questo spazio di Fun Dining la tradizione si unisce all'innovazione per ispirare gli ospiti e assicurare loro un’esperienza culinaria completa e appagante.

Ma non è tutto. L’accogliente Alegre Cafè, poi, propone deliziose colazioni e merende pomeridiane per soddisfare i desideri di una clientela varia ed esigente. E il locale custodisce anche il Moysa Club, con sale e giardini riservati dove la musica si mescola alla mixology del bartender Alberto Giacomelli, per un’esperienza suggestiva e moderna.

Moysa: l’hub musicale più grande d’Italia

Il Ristorante Alegre è una vera e propria finestra sulla realtà del Moysa, il centro musicale di Fabrizio Ferraguzzo e Shablo dove gli artisti possono sviluppare tutte le fasi di creazione del proprio album, dalla registrazione alla produzione, dalla realizzazione di contenuti alla presentazione alla stampa. Alegre, nato come servizio per gli artisti stessi all’interno di questo polo di produzione di oltre 2mila mq, si evolve pur mantenendo la sua natura di esclusività e offre ai propri ospiti la possibilità unica di essere osservatori privilegiati di un mondo affascinante ed esclusivo come quello della musica.

Gli ospiti: dagli artisti musicali alle stelle dello sport

Nell’ultimo anno Alegre Milano si è affermato come Speakeasy Restaurant frequentato dai più celebri artisti musicali italiani assieme alle loro famiglie, management e crew. E oltre a musicisti del calibro dei Måneskin e Sfera Ebbasta, anche personalità dello sport, come Paolo Maldini e Adriano Galliani, e dell’imprenditoria, come John Elkann, hanno scelto l’atmosfera rilassata e conviviale di Alegre per incontri e momenti di relax. E dopo aver ospitato gli artisti nell’hub musicale durante le registrazioni degli album, le prove dei live, gli eventi di presentazione alla stampa e i party privati, Alegre ha anche varcato le porte di Milano accompagnandoli durante i loro concerti in tutta Italia, con l’obiettivo di affermarsi come catering ufficiale della musica.