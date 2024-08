“Fine Dining sotto le Stelle”, l’evento gastronomico per celebrare l’eredità culinaria della Sicilia

Un evento gastronomico unico nel suo genere, che dà la possibilità agli ospiti di cenare nella splendida cornice della Valle dei Templi, a pochi passi dal Tempio della Concordia. Martedì 13 agosto alle ore 20:15, presso Casa Diodoros, situata nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento, si terrà "Fine Dining Sotto le Stelle", una serata di degustazione organizzata in collaborazione con Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e Il Moro Ristorante, che rappresenta una straordinaria occasione per celebrare la ricca eredità culinaria sicula in una cornice mozzafiato.

La serata immergerà gli ospiti in un'atmosfera senza tempo, dove i sapori e i profumi dell'antica cultura greca prenderanno vita in un'esperienza sensoriale indimenticabile. Questa cena è un tributo ai sapori autentici e alle tradizioni culinarie del territorio e della sua millenaria storia gastronomica. Gli ospiti avranno l'opportunità di degustare piatti che rispecchiano la genuinità e la semplicità della cucina greca, dall’olio d'oliva, ai vini pregiati, alle prelibatezze del mare, simbolo di abbondanza e raffinatezza culinaria. Un evento imperdibile per immergersi nella cultura greca, godendo di una serata all'insegna del buon cibo, della storia e della convivialità.

Il menu

Gli chef Salvatore e Vincenzo Butticè hanno creato un’esperienza gastronomica unica, in cui ogni piatto racconta una storia e ogni sapore è un omaggio alle tradizioni della Sicilia. Non è solo una cena, ma è un’esperienza multisensoriale e culturale completa. Sarà una serata di celebrazione non solo della gastronomia, ma anche dell'arte, della cultura e della bellezza che il nostro territorio ha da offrire. La cena, considerata dai greci il pasto più importante, sarà un vero e proprio viaggio nel passato grazie a un menù accuratamente curato dagli chef, che hanno studiato e rielaborato le ricette più autentiche della cucina greca antica. In virtù del desiderio di incantare e deliziare gli ospiti, gli chef proporranno una serie di pietanze i cui nomi evocano i miti e le leggende della mitologia, parte del retaggio storico dell’Isola.

MENU

Il Bacio di Afrodite Il Pizzutello e la Cernia L’antipasto combina la dolcezza del pomodoro pizzutello e la delicatezza della cernia per evocare il mito di Afrodite, dea dell’amore, e Adone, il suo giovane amante. Questo piatto, con il suo equilibrio di sapori, è un omaggio alla bellezza e all’armonia, evocando la fusione di passione e delicatezza della leggenda.

Il Banchetto di Poseidone Il Mare Questo piatto vuole celebrale la vivacità e la generosità del mare della Sicilia, offrendo un’ampia varietà di frutti di mare freschissimi. È un chiaro omaggio alla potenza del dio del mare, Poseidone.

Il Pasto dei Filosofi La Sarda e il Finocchietto La sarda, arricchita dal finocchietto selvatico, ricorda i pasti semplici dei filosofi greci: Socrate e Aristotele valorizzavano la moderazione e la semplicità, trovando saggezza nelle cose umili. Il finocchietto aggiunge profondità alla sarda, come i pensieri filosofici alla vita. Questo piatto rappresenta la cucina nella sua essenza: semplicità e ricchezza di significato. La Tradizione di Ulisse Il Pescato Fu Alla Ghiotta Durante il suo viaggio, Ulisse incontrò molte isole dove il pesce era spesso l’alimento principale. Questo piatto, con il suo gusto naturale e ingredienti semplici, evoca quei sapori puri del mare che Ulisse potrebbe aver gustato. Il "pescato alla ghiotta" celebra la freschezza del pesce e le tradizioni marinare, onorando il legame tra l’uomo e il mare.

Il Nettare degli Dei Estratto di Anguria e Sambuco Preparato con anguria e sambuco, questo rinfrescante omaggia il nettare e l’ambrosia degli dei dell’Olimpo, simboli di immortalità e forza. Fresco e dolce, pulisce il palato e rinvigorisce i sensi, proprio come il nettare divino. L’anguria e il sambuco, noti per le loro proprietà benefiche, offrono una combinazione perfetta per rigenerare corpo e spirito, celebrando la natura e la sua capacità di rinnovare.

La Dolcezza di Dioniso Era la Cassata A concludere la serata una cassata siciliana rivisitata in chiave moderna, ispirata a Dioniso, dio del vino e delle feste. Dioniso simboleggiava celebrazioni e creatività, e la cassata, con i suoi colori vivaci e sapori ricchi, incarna gioia ed ebbrezza. Con strati di ricotta, canditi e marzapane, questo dolce è una sinfonia di sapori che celebra la vita.

Degustazione di vini

CVA Canicatti Satari Brut Metodo Charmat Fileno Grillo 1934 Grillo Chardonnay Chef Salvatore e Vincenzo Butticè Maitre e sommelier Antonella Butticè