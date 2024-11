Il Gruppo Greenvolt inaugura un impianto solare da 9 MW presso l'aeroporto di Dublino

Greenvolt Group, attraverso Enerpower powered by Greenvolt – la principale azienda irlandese nel settore delle energie rinnovabili – ha realizzato un impianto solare da 9 MW presso l’Aeroporto di Dublino, segnando un passo significativo verso il percorso di sostenibilità dello scalo. Il progetto, composto da 15mila pannelli ad alta efficienza, coprirà il 13% del fabbisogno elettrico totale dell’aeroporto, riducendo la dipendenza dall’elettricità della rete e supportando gli ambiziosi obiettivi di energia rinnovabile dell’Irlanda.

Il progetto è stato progettato e installato da Enerpower, powered by Greenvolt, per sfruttare in modo efficiente l’energia solare, beneficiando del clima unico dell’Irlanda. Grazie all’esperienza del Greenvolt Group – una realtà globale con una vasta competenza in diversi mercati – il progetto combina tecnologie avanzate per rispondere alle esigenze del sito.

Situato all’interno dell’area dell’Aeroporto di Dublino, l’impianto solare da 9 MW genererà circa 8.685.776 kilowattora (kWh) di energia pulita all’anno, equivalenti all’alimentazione di 1.600 abitazioni per un anno. Questo progetto non solo rafforzerà l’indipendenza energetica dell’aeroporto, ma ridurrà significativamente la sua impronta di carbonio, evitando circa 2.583 tonnellate di emissioni di CO₂ ogni anno.

Manso Neto (Greenvolt Group): "Il progetto riflette la fiducia che le aziende leader ripongono in noi"

"L’Irlanda è un mercato altamente rilevante per il Greenvolt Group, rafforzando ulteriormente la nostra piattaforma paneuropea nel segmento della Generazione Distribuita. Questo progetto, realizzato presso un importante aeroporto di una capitale europea, riflette la fiducia che le aziende leader ripongono in noi e nelle soluzioni energetiche decentralizzate che offriamo", ha dichiarato João Manso Neto, CEO di Greenvolt Group.

Carty (Enerpower): "La transizione dell’Irlanda verso le energie rinnovabili è ormai avviata"

"La nostra collaborazione con l’Aeroporto di Dublino dimostra come l’energia solare possa essere integrata senza difficoltà per soddisfare le esigenze energetiche di operazioni su larga scala, supportando al contempo ambiziosi obiettivi ambientali. La transizione dell’Irlanda verso le energie rinnovabili è ormai avviata, e progetti significativi come questo sono passi fondamentali per raggiungere un’economia a zero emissioni nette entro il 2050," ha aggiunto John Carty, CCO di Enerpower. "Da quando è entrata a far parte del Greenvolt Group, Enerpower ha ampliato notevolmente il proprio raggio d’azione, aiutando sempre più aziende a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità."

DAA, gestore dell’Aeroporto di Dublino, ha integrato il progetto solare nei propri obiettivi di sostenibilità, in linea con le più ampie strategie climatiche del settore pubblico irlandese. Entro il 2030, DAA punta a ridurre del 51% le emissioni dirette (Scope 1 e 2) dell’aeroporto, con questo progetto solare che gioca un ruolo chiave nel raggiungimento di tale obiettivo.

Enerpower powered by Greenvolt, riconosciuta per la propria esperienza in soluzioni rinnovabili, ha collaborato strettamente con DAA per progettare e realizzare l’impianto solare, garantendone prestazioni ottimali e una produzione energetica efficiente. Questo progetto stabilisce un nuovo standard per la decarbonizzazione nel settore dell’aviazione, dimostrando che i progetti solari decentralizzati possono essere integrati con successo nelle infrastrutture aeroportuali. Grazie alla portata paneuropea del Greenvolt Group, il settore dell’aviazione rappresenta un percorso strategico per la crescita, e il Greenvolt Group è un attore specializzato in questo campo.