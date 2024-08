Seguiranno le recensioni dei cinque romanzi che abbiamo selezionato per voi : dal genere storico alle leggende, dalla narrativa contemporanea alla stregoneria, fino all’ultimo capolavoro di Stephen King da non perdere. In conclusione, dedichiamo una pagina alle novità su Audible , per chi ama podcast e audiolibri. Buona lettura!

Come anticipato, apriamo questo articolo con una panoramica delle novità editoriali da conoscere. Neri Pozza ha dato alle stampe alla fine di luglio La protetta di Hélène Gullberg, il primo capitolo di un’avvincente serie thriller che ha come sfondo il mondo dell’arte e dell’antiquariato. Altri tre titoli di recente pubblicazione sono quindi: Konrad di Ilona Jerger, un grande romanzo contemporaneo dove si racconta la vita dell’etologo Konrad Lorenz, un’esistenza straordinaria che, più di altre, racchiude in sé le meraviglie e gli orrori del XX secolo; L’ombra dei beati Paoli di Silvana La Spina, un affresco storico della Sicilia del Settecento e al contempo un giallo che procede serrato attraverso una scrittura intelligente, intrigante, incalzante; sempre in tema di thriller e noir segnaliamo quindi Segreto bretone a cura di Jean-Luc Bannalec, un sapiente intreccio di leggende arturiane, superstizioni e ambientazione ricca di fascino per la settima avventura del commissario Dupin; infine da non dimenticare Il dono della pioggia di Tan Twan Eng, tre volte finalista al Booker Prize, vincitore del Man Asia Literary Prize e del Walter Scott Prize for Historical Fiction.