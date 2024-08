L'autodromo di Monza riapre le piste. Salvini: "Lavori finiti in tempo. Promessa mantenuta"

L'Autodromo Nazionale di Monza ha ufficialmente riaperto i suoi cancelli, pronto ad ospitare il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2024 dal 30 agosto al 1 settembre. Dopo mesi di intensi lavori di ammodernamento, la pista è stata dotata di 5 chilometri di asfalto nuovo, considerato tra i migliori al mondo per le sue prestazioni e sicurezza. Inoltre, sono stati realizzati quattro nuovi sottopassi per garantire una separazione sicura tra pedoni e automobili, migliorando l'afflusso e il deflusso degli appassionati durante gli eventi.

Salvini: "La F1 senza Monza non esiste"

"Promessa mantenuta, quando abbiamo consegnato i lavori a inizio anno in tanti hanno storto il naso dicendo che avremmo messo a rischio il Gran Premio. Oggi abbiamo 5 km di asfalto nuovo, perfetto, performante, fra i migliori di tutto il mondo. Quindi si conta di fare il tutto esaurito nella tre giorni di inizio settembre. La Formula 1 senza Monza non esiste". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo al cantiere delle opere di ammodernamento e riqualificazione dell'Autodromo nazionale di Monza. Salvini ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come i lavori siano stati completati senza ritardi, perfettamente in tempo per il Gran Premio. Ha inoltre ribadito l'importanza di mantenere attivi entrambi i circuiti di Monza e Imola per il prestigio della Formula 1 in Italia. "Il massimo sarebbe continuare a mantenere entrambi i Grand Prix, Monza e Imola. Da ministro, da appassionato e da italiano ce la metterò tutta", ha concluso.

Asfalto e servizi rinnovati per un autodromo all'avanguardia

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, ha evidenziato come i miglioramenti apportati non solo ottimizzino le prestazioni del circuito, ma garantiscano anche una maggiore durata dell'asfalto. Gli interventi sui sottopassi, in particolare, sono stati progettati per facilitare l'afflusso del pubblico, rendendo l'Autodromo più sicuro e funzionale. Il sindaco Pilotto ha inoltre sottolineato come i lavori rispettino il contesto unico del Parco Reale, promettendo che l'Autodromo sarà in grado di accogliere al meglio i visitatori durante le manifestazioni sportive, con un'infrastruttura moderna e all'avanguardia.