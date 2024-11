Landini. Paolo Capone, Segretario Generale UGL: "Ruolo leader sindacale deve essere responsabile e aperto al dialogo"

"In risposta alle recenti affermazioni di Maurizio Landini, desidero sottolineare la necessità di una riflessione profonda e responsabile sul ruolo che ciascun leader sindacale deve assumere in questo momento per il nostro Paese. Incitare alla rivolta sociale non è una soluzione e rischia di acuire tensioni latenti che potrebbero degenerare. Credo fortemente che il dialogo e il confronto siano gli strumenti necessari per affrontare le sfide economiche e sociali attuali. È nostro dovere esprimere eventuali critiche e suggerire soluzioni al Governo, mettendo da parte i pregiudizi ideologici, per tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere il benessere collettivo. In tal senso - continua Capone - rivolgo un appello a tutte le parti sociali affinché, nella distinzione dei ruoli, si impegnino in un percorso di rispetto reciproco, avendo sempre come obiettivo primario il progresso e la stabilità del Paese". Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale UGL, rispetto alle parole di Maurizio Landini, Segretario Generale Cgil, utilizzate per commentare la legge di bilancio.