Legge Bilancio, Dinoi (Aepi): "Inserire bollino etico contro lo sfruttamento dei lavoratori"

Inserire un "bollino etico" contro lo sfruttamento dei lavoratori nella legge di bilancio. A pochi giorni dall'approvazione del decreto flussi e' questa la proposta di legge avanzata al governo di Giorgia Meloni dalla confederazione che rappresenta le Associazioni europee di professionisti e imprese (Aepi).

"Come Aepi - ha dichiarato il presidente Mino Dinoi - riteniamo che la prossima legge di bilancio sia l'occasione perfetta per introdurre un 'bollino di qualita'' che riconosca i comportamenti etici e corretti delle aziende sane e li valorizzi, penso ad esempio ad agevolazioni come il credito di imposta su investimenti mirati o all'assegnazione di punti specifici nelle graduatorie delle gare pubbliche. Quello del riconoscimento etico e' uno tra i temi piu' cari ad Aepi che, da un lato, intende incentivare le imprese che tutelano i diritti dei lavoratori e rispettano le misure di sicurezza e, dall'altro, chiede piu' controlli e pene piu' severe verso le imprese che adottano comportamenti irregolari o addirittura criminali verso i lavoratori e le fasce deboli in particolare". Un bollino che "non comporterebbe un costo gravoso per il bilancio, ma darebbe un segnale forte da parte del Governo contro qualunque tipo di sfruttamento del lavoro" ha precisato Dinoi.