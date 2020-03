Sahaja Yoga, La via spontanea alla realizzazione del Sé. Il libro

Sahaja Yoga, la via spontanea alla realizzazione del Sé

Nel lontano 1986 durante il mese di novembre, quando diciottenne, ero ancora studente dell’ultimo anno del liceo classico presso il Collegio Nazzareno di Roma, quale appassionato di filosofia, partecipai ad una presentazione di Sahaja Yoga presso l’aula conferenze della Chiesa Valdese la quale si trova ancora oggi nei pressi della piazza Cavour in Roma.

Dopo la breve presentazione, al termine dell’esperienza di meditazione per me sconosciuta, denominata Realizzazione del Sé, avvolto da uno stato di benessere, incerto e diffidente acquistati per 10.000 lire una raccolta artigianale degli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi tradotti in italiano.

Tornato a casa, dopo cena, passai gran parte della notte a leggere con entusiasmo crescente quanto Shri Mataji Nirmala Devi raccontava sul nostro corpo sottile energetico, sull’origine e la possibile cura della malattie; sulla possibilità per ciascun essere umano di sperimentare dentro se stesso quella dimensione spirituale divina che tutti, almeno una volta nella propria vita, hanno desiderato vivere.

Il tutto finalmente presentato come una esperienza pratica, tangibile e non un concetto astratto; un esperienza da verificare alla quale non occorreva credere fideisticamente.

In buona sostanza Shri Mataji Nirmala Devi mi stava fornendo le risposte a tutte le mie domande adolescenziali sull’esistenza, sul significato e lo scopo della vita, sulla possibilità non soltanto di credere in Dio ma di poterlo conoscere, le quali erano alla base del mio interesse per lo studio della filosofia la quale era per questi motivi la mia materia preferita.

La mattina seguente, di buon ora, molto prima di andare a scuola, ripetei la tecnica di meditazione sperimentata il pomeriggio precedente, integrata anche dai consigli per raggiungere lo stato meditativo contenuti nella raccolta letta durante la notte, e sperimentati un benessere maggiore rispetto al giorno precedente.

Nei giorni e nelle settimane successive diligentemente continuai a sperimentare su me stesso i benefici dello stato meditativo, partecipando anche al corso gratuito il quale all’epoca aveva come sede un mini appartamento in un elegante ma decadente palazzo in via degli Astalli nei pressi di piazza Venezia.

Da allora gli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi i quali sono raccolti e diffusi con il nome di Sahaja Yoga sono stati un quotidiano riferimento non solo sotto il profilo della conoscenza spirituale negli stessi contenuta ma soprattutto come nutrimento del mia interiorità spirituale che potremo definire con il termine usato da Shri Mataji Nirmala Devi “Spirito” il quale alberga nel cuore di ogni essere umano ed attende di essere reso manifesto attraverso il risveglio interiore oggi possibile in modo spontaneo, gratuito e molto semplice grazie a Shri Mataji Nirmala Devi mettendo in pratica Sahaja Yoga.

Auguro a tutti i lettori spero numerosi, giovani e meno giovani, di provare lo stesso entusiasmo nella lettura di questa raccolta di ben 11 conferenze introduttive di Sahaja Yoga tenute dal 1984 al 2000 da Shri Mataji Nirmala Devi, estremamente esaustive e molto significative; per poi, magari sperimentare concretamente la beatitudine della Realizzazione del Sé seguendo un corso gratuito on line ovvero nelle proprie vicinanze.

