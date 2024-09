Caos bancario, conti bloccati a Malta: tremila correntisti italiani sul piede di guerra

Banche in subbuglio a Malta e conti bloccati: l'ira dei correntisti italiani

Cessazione dei servizi Swift e sospensione dei servizi Mastercard, Massive Payment, Assegni Elettronici, Vanity Iban, virtual Iban, il Progetto General Worker Union, progetti White Label, progetti di CashBack, collaborazioni con enti governativi e app per cellulare: è caos per il noto istituto di moneta elettronica, Em@ney, con sede a Malta che, di recente, ha anche spostato la propria sede legale, scatenando un’ondata di reclami da parte degli utenti. Tra questi, circa 3mila correntisti italiani.

Tuttavia, Germano Arnò, ex ceo di Em@ney e attuale azionista di minoranza, ha chiarito di non avere alcuna responsabilità per le decisioni prese di recente dalla nuova struttura di controllo di Em@ney. Da quando la gestione della società è passata nelle mani dei nuovi direttori, l'ex consiglio non ha più alcuna influenza sulle operazioni aziendali innescando altre controversie legali con l'azionista di maggioranza.

Infatti, i correntisti, durante i dodici anni di Arnò alla guida di Em@ney, non hanno mai lamentato interruzioni di questo tipo. Sotto la propria direzione, la società ha sempre garantito un servizio efficiente e affidabile, mantenendo alti standard per i propri clienti che, insieme ai colleghi, hanno contribuito a fare di Em@ney il successo che è diventato.

Attualmente, con la nuova gestione, i correntisti sono impossibilitati ad accedere ai servizi di home banking, stanno fronteggiando la sospensione improvvisa delle carte di debito e credito e di tutti i servizi innovativi finanziari. Nonostante i tentativi di Germano Arnò di offrire supporto, la nuova dirigenza ha preferito apportare cambiamenti improvvisi alla piattaforma e interrompere servizi costruiti nei dodici anni. E, soprattutto, i correntisti non hanno adeguate informazioni e soluzioni ai propri problemi, essendosi, l’istituto chiuso nel silenzio.