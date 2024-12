2Watch: nuove acquisizioni e ampliamento dell’offerta nel 2025. Obiettivo 3 milioni di fatturato

2WATCH, leader italiano nel mondo del gaming e dell’intrattenimento digitale, chiude il 2024 con risultati eccezionali consolidando il proprio ruolo nel gaming e proseguendo il percorso di evoluzione verso un entertainment hub a 360°, in linea con la visione strategica aziendale.

Grazie a un incremento dei ricavi del 70% e a un Q4 esplosivo con un +250%, l’azienda guarda al futuro con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la propria offerta e raggiungere i 3 milioni di euro di fatturato nel prossimo anno. “Il 2024 è stato un anno straordinario per 2WATCH, un percorso di crescita che ha consolidato la nostra leadership e ci ha spinto ad allargare il nostro posizionamento come entertainment hub a 360 gradi - afferma Fabrizio Perrone, Ceo di 2WATCH. Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro: innovare, connettere e creare valore. Abbiamo saputo interpretare i bisogni delle nuove generazioni e costruire un ecosistema dove contenuti, talenti e tecnologie si fondono per ridefinire l’intrattenimento digitale. Guardando al futuro, il nostro focus sarà sull’espansione: puntiamo a 3 milioni di euro di fatturato e all’acquisizione di nuovi brand digitali. Continueremo ad investire sulla qualità dei contenuti e sulla scalabilità delle nostre produzioni, sfruttando tecnologie avanzate come l’IA e la virtual production”

Intrattenimento, innovazione e community

2WATCH è un editore di nuova generazione progettato per rivoluzionare la creazione di brand digitali, community e la produzione di contenuti, integrando questi elementi in un ecosistema unico e sinergico. Attraverso progetti editoriali come Gamethology – la più grande community di appassionati di gaming in Italia con oltre 700.000 follower – e Kids Education, che sfrutta IA e CGI per la creazione di contenuti educativi scalabili, l’azienda unisce tecnologia e creatività per ingaggiare le nuove audience. A questi si affianca Vico Alleria, la sit-com social che ha superato 1 milione di follower e conquistato il pubblico teatrale collezionando diversi sold-out.

2WATCH consolida e supporta lo sviluppo editoriale e commerciale di community esistenti come Ugolize, una delle più grandi e divertenti in Italia, ed Elites, il gruppo di creator che racconta il calcio con ironia e originalità ed altre. Nel 2025, l’espansione editoriale proseguirà con nuovi progetti dedicati allo sport, al food, al cinema e al visual content.

Al centro di questo ecosistema ci sono i talenti: 2WATCH continua a integrare figure di spicco come la cosplayer Antonella Arpa (Himorta), il doppiatore di Spiderman Alex Polidori e il commentatore sportivo Michele Danese, volto di DANZ per la Serie A.

A supporto di queste iniziative, 2WATCH Studios rappresenta il cuore tecnologico dell’azienda. La divisione Virtual Production unisce innovazione e creatività attraverso investimenti in CGI, Motion Capture e tecnologie AI, offrendo produzioni all’avanguardia sia per contenuti social che per brand digitali.

Questa infrastruttura avanzata consente di creare soluzioni integrate: dai video virali alla fotografia ottimizzata con shooting virtuali, fino ai blog automatizzati basati su architetture LLM. Le tecnologie sviluppate da 2WATCH Studios garantiscono un supporto trasversale ai progetti editoriali e ai talent, creando contenuti scalabili, innovativi e altamente ingaggianti.