Affaritaliani.it anche in tv: il vicedirettore Zacchetti a Aria Pulita (7Gold)

Dopo il successo in radio, si torna in tv: affaritaliani.it fa sempre più opinione

Lunedì 20 giugno 2022, a partire dalle 8.15, il vicedirettore di affaritaliani.it Lorenzo Zacchetti è ospite della trasmissione di attualità politica “Aria Pulita”, condotta da Simona Arrigoni su Italia 7 Gold.

“Aria Pulita”, come tutti i programmi di Italia 7 Gold, possono essere seguiti sul digitale terrestre (la numerazione del canale varia in base alla regione) e in diretta streaming su telerent.net, nonché su Facebook. Sul canale ufficiale YouTube vi è poi un vasto repertorio di spezzoni di vari programmi.

Nella settimana dal 13 al 19 giugno 2022, il vicedirettore di affaritaliani.it Lorenzo Zacchetti ha condotto “Prima Pagina” su Rai Radio Tre. Il podcast di tutte le puntate è disponibile su Rai Play Sound.



Colpito dai temi affrontati, l'ascoltatore Fabio Bassetti, diventato anche lettore di affaritaliani.it, ci ha inviato questo interessante commento, che abbiamo pubblicato come editoriale: "Maternità? Italia al palo. Lo Stato dia un reddito a tutte le donne" (clicca QUI per leggerlo).