MediaTech

Lunedì, 16 marzo 2020 - 12:22:00 Apple, multa record da 1,1 miliardi dall'Antitrust francese Multa senza precedenti in Francia per Apple che si vede comminata una sanzione record da 1,1 miliardi di euro per comportamento anticompetitivo

Apple, multa record da 1,1 miliardi dall'Antitrust francese L'autorità garante del mercato francese ha multato Apple per 1,1 miliardi di euro. Secondo l'Antitrust di Parigi, Cupertino ha agito per impedire ai rivenditori in Francia di competere sui prezzi, abusando del proprio potere economico su di essi.