Kleecks, Armando Janigro nominato nuovo Chief revenuer officer

Armando Janigro è il nuovo Chief revenuer officer di Kleecks. A partire dal 15 febbraio, il manager avrà la responsabilità di sviluppare la strategia commerciale della piattaforma software per l’ottimizzazione dei siti e degli e-Commerce sia in Italia che all’estero.

Laureato in legge alla Sapienza e grande appassionato di tecnologia, Janigro opera nel settore dell’enterprise software dal 1999. Nel corso della sua carriera ha lavorato sia in start-up sia in realtà multinazionali sviluppando una forte competenza nelle vendite, nella strategia, nel go-to-market e nella demand generation.

Armando Janigro riporterà direttamente a Marco Bezzi, fondatore di Kleecks, che accoglie il neo chief revenue officer come “un vero e proprio cambio di paradigma, grazie alla sua capacità di innovare servizi e prodotti e al suo approccio olistico al business”.

Come riporta Primaonline, il manager esordisce come account manager, prima per TeleAp e successivamente per Value Team, dove ha seguito lo sviluppo di nuove soluzioni applicative e progetti di integrazione di business a seguito di acquisizioni a livello EMEA. Nel 2007 approda in Oracle, colosso dell’informatica che gli affiderà ruoli di sempre maggior responsabilità fino alla carica di senior sales director ottenuta nel 2022.