Ascolti tv: Fratelli di Crozza batte Propaganda Live. Cresce la Gruber (7,2%)

L’amichevole di calcio Italia-San Marino su Rai 1, non fa grandi numeri, ma vince la prima serata di venerdì 28 maggio: ha appassionato 2.995.000 spettatori pari al 13.1% Su Canale 5 la puntata finale de Il Segreto ha raccolto davanti al video 1.928.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.482.000 spettatori pari al 6.3% di share mentre Blue Bloods ha raccolto 1.145.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia 1 Taken 3 – L’ora della verità ha intrattenuto 1.897.000 spettatori (8.9%).

Su Rai3 La Principessa Sissi ha raccolto davanti al video 1.336.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 – dalle 21.30 alle 0.53 – Quarto Grado- Le Storie… totalizza un a.m. di 1.840.000 spettatori con il 10.8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 861.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Tv8 Il Codice da Vinci segna 364.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza ha raccolto 1.313.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai4 Triple Threat registra 417.000 spettatori con l’1.9%. Su La5 Tre all’Improvviso raccoglie 400.000 spettatori e l’1.9%. Su Iris I Nuovi Eroi raccoglie 364.000 spettatori e l’1.6%. Su Real Time Fuori Menù raccoglie 265.000 spettatori e l’1.1%.

Ascolti tv access prime time di venerdì 28 maggio

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.038.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.247.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.039.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Nuovi Eroiraccoglie 1.133.000 spettatori con il 5.5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.735.000 spettatori con il 7.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.007.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.202.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.617.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 388.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 490.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv preserale di venerdì 28 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.657.000 spettatori (22.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.949.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.654.000 spettatori (14.2%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.405.000 spettatori (15.9%). Su Rai2 Equitazione – Concorso Ippico ha raccolto 229.000 spettatori (1.8%), NCIS Los Angeles segna 810.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 397.000 spettatori con il 3%. CSI ha ottenuto 504.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.484.000 spettatori con il 14.9%. Blob segna 914.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 757.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 137.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 258.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti tv seconda serata di venerdì 28 maggio

Su Rai1 TV7 è stato seguito da 740.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 382.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Rai2 – dalle 22.58 alle 23.49 – Belve (ospiti Barbara Alberti e Sabina Began) segna 540.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 Da quel Giorno segna 600.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Act of Valor è visto da 537.000 spettatori (6.7%). Su Rete 4 Motive è stato scelto da 370.000 spettatori con l’8% di share. Sul Nove La Confessione segna 629.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio in onda dalle 23.01 alle 23.31 e 376.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio in replica.