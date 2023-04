Ascolti TV ieri 10 aprile 2023: Palombelli non approfitta della Gruber assente

Ascolti TV ieri 10 aprile 2023: Report chiude con 1.53 milioni di spettatori per l'8,5% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV di Pasquetta con Belle & Sebastien, che ha appassionato 2.087.000 spettatori pari al 13.3% di share. Secondo posto per Rai1 con Sanremo 2023 – Tra Palco e Realtà, seguito da 1.860.000 spettatori pari all’11.5%. Report su Rai3 si piazza sul gradino più basso del podio con 1.538.000 spettatori pari all’8.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 10 aprile 2023 per le altre reti: L’incredibile storia dell’Isola delle Rose su Rai2 con 1.061.000 spettatori (5.8%), Freedom – Oltre il Confine su Italia 1 con 949.000 spettatori (6.3%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 809.000 spettatori (6.1%), Il Profumo del Mosto Selvatico su La7 con 613.000 spettatori (3.6%), Spider-Man: Far From Home su TV8 con 458.000 spettatori (2.8%), la prima puntata della nuova stagione di Only Fun – Comico Show sul Nove con 538.000 spettatori (3.2%).

Ascolti TV ieri 10 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 10 aprile 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.261.000 spettatori con il 22.2%. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.461.000 spettatori (18%), NCIS su Italia 1 con 1.220.000 spettatori (6.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.327.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 777.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 727.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte, Eden – Missione Pianeta su La7 con 584.000 spettatori (3.1%).