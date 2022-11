Ascolti TV ieri 21 novembre 2022: Ibra spinge Striscia, balzo per Report

Ascolti TV ieri 21 novembre 2022: il programma con Ranucci chiude con 2.2 milioni di spettatori per l'11,9% di share

Il Grande Fratello VIP su Canale 5 domina la prima serata negli ascolti TV con 2.881.000 spettatori pari al 23.1% di share. Rai1 chiude al secondo posto con la partita USA-Galles, che ha appassionato 4.555.000 spettatori pari al 21.2%. A seguire (22.18 alle 23.32) Il Circolo dei Mondiali raggiunge 1.164.000 spettatori con il 7.1%. Report su Rai3 si conferma al terzo posto con 2.204.000 spettatori pari ad uno share dell’11.9%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 21 novembre 2022 per le altre reti: Vicino all’Orizzonte su Rai2 con 1.213.000 spettatori (6.6%), Braven – Il Coraggioso su Italia 1 con 1.047.000 spettatori (5.4%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 893.000 spettatori (6.2%), Bersaglio Mobile – Uomini di Mala che Odiano le Donne su La7 con 440.000 spettatori (2.1%), la quinta stagione di Gomorra – La Serie su TV8 con 509.000 spettatori (2.7%) e Un Fantastico Via Vai sul Nove con 502.000 spettatori (2.8%).

Ascolti TV ieri 21 novembre 2022 nell'access prime time

Striscia la Notizia su Canale 5 registra una media di 4.466.000 spettatori con uno share del 20.4%. Seguono sulle altre reti: NCIS su Italia 1 con 1.101.000 spettatori (5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.507.000 spettatori (6.9%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.037.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 1.111.000 spettatori (5%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.620.000 spettatori (7.4%).